Hoàng Thùy bất ngờ bị "nhân vật" này thả thính lúc nửa đêm

Trên Instargram cá nhân mới đây, Á Hậu Hoàng Thùy đã chia sẻ loạt ảnh mới nhất của mình trong một sự kiện được diễn ra tại Hạ Long. Những bức hình này nhanh chóng thu hút được hàng ngàn lượt yêu thích, đa số đều dành cho chân dài những lời khen có cánh.

Điều đáng chú ý đó chính là phản ứng của Hoàng Thùy trước dòng bình luận của nam ca sĩ Trọng Hiếu. Anh chàng đã lập tức "thả thính" người đẹp Thanh Hóa bằng câu nói rất đỗi ngọt ngào: "Wow, we are in love with you" (Tạm dịch: Wow, chúng mình đã yêu bạn mất rồi). Ngay sau đó, Hoàng Thùy cũng đã đáp lại nam ca sĩ "Em là bà nội của anh" bằng màn "vạch tội" đáng yêu: "I know but please don’t knock my door at 2 a.m and give me the Cháo. Let’s the pricess have a beauty sleep" (Tạm dịch: Mình biết nhưng làm ơn đừng gõ cửa và đem cháo tới cho mình vào lúc 2 giờ sáng. Hãy để mình là nàng công chúa đang say giấc nồng đẹp).

Màn đối đáp khiến người hâm mộ nghi ngờ Trọng Hiếu chăm sóc, đem cháo cho Hoàng Thùy lúc 2h đêm. Có thể thấy, thời gian gần đây, Trọng Hiếu và Hoàng Thùy luôn có những tín hiệu qua lại trên mạng xã hội khiến nhiều fan nghi ngờ rằng họ đang công khai có tình cảm với nhau. Trước đó, cũng trong một bài đăng của Hoàng Thùy, ca sĩ Trọng Hiếu cũng để lại lời khen ngọt ngào dành cho cô và nhận lại một icon trái tim dễ thương.



Trong thời gian tham gia sự kiện tại Hạ Long, người đẹp cũng hào hứng quay lại màn trình diễn của Trọng Hiếu và đăng tải lên trang cá nhân.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao với hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ điển trai Rocker Nguyễn. Có thể thấy sau hơn 1 năm rời xa showbiz tránh xa những tin đồn thị phi trước đó nam ca sĩ đã lấy lại phong độ đúng chất "soái ca". Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là cộng đồng mạng còn phát hiện bên cạnh anh xuất hiện một cô gái, nhiều nghi vấn cho đó là Á hậu Hoàng Thuỳ, bởi cả hai từng có mối quan hệ thân thiết và gần đây người đẹp thường xuyên đăng ảnh du lịch tại Úc. Ngay lập tức mạng xã hội "rộn ràng" nghi án Á hậu và ca sĩ Rocker Nguyễn đang bí mật hẹn hò.

Nghi vấn này không phải là không có căn cứ bởi trong khoảng thời gian Rocker Nguyễn liên tục vướng vào hàng loạt phát ngôn gây sốc khiến sự nghiệp nghệ thuật tuột dốc không phanh thì Hoàng Thuỳ luôn bên cạnh, động viên và cùng "người yêu tin đồn" vượt qua tất cả. Hoàng Thùy đã từng nhắn nhủ đến Rocker: "Love your smile. Hãy cười như thế này một ngày sớm nhé. I'm waiting" (Tạm dịch: Yêu nụ cười của bạn, hãy cười như thế này một ngày sớm nhé. Tôi sẽ đợi).