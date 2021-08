Nghệ sĩ Giang Còi lạc quan chống chọi ung thư trước khi mất

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời tối ngày 4/8 sau 8 tháng chống chọi bệnh ung thư. Tang lễ của anh được tổ chức với quy mô gia đình do dịch bệnh. Sinh thời, Giang Còi luôn lạc quan dù phát hiện bị ung thư hạ họng giai đoạn 3 và đã di căn vào tháng 1/2021. Nghệ sĩ Giang Còi tiết lộ vì sao luôn tươi cười: “Mình không hồn nhiên yêu đời như mọi người tưởng đâu. Chỉ vì ai đến thăm cũng toe toét. Từ vị giáo sư đến cô tạp vụ, từ lũ bạn học cũ đến đồng nghiệp ai cũng toe toét cả chẳng lẽ mình mếu sao”. Khi chưa quyết định nhập viện điều trị bệnh, Giang Còi sống cùng các con tại nhà riêng ở ngoại thành Hà Nội. Anh làm vườn, quay vlog. Do nói chuyện khó khăn, nam nghệ sĩ hài thường dùng chiếc còi để gọi các con. Đầu tháng 5, bệnh tình của Giang Còi chuyển biến xấu, phải nằm bệnh viện vì thổ ra máu nhiều quá. Nghệ sĩ Trà My cho biết, Giang Còi sụt 14 kg và nói chuyện khó khăn. Đầu tháng 7, nghệ sĩ Trà My cho biết, bệnh tình của Giang Còi ngày càng trở nặng do khối u ung thư đã di căn vào phổi. Khi biết tin, nhiều người đã gửi tiền ủng hộ giúp nam nghệ sĩ có thêm kinh phí điều trị. Thi thoảng, Giang Còi cập nhật hình ảnh điều trị bệnh, trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Giang Còi chia sẻ hình ảnh bên cô con gái Ngọc Anh. Cuối tháng 7, một số khán giả tỏ ra lo lắng cho nghệ sĩ Giang Còi vì nghĩ rằng anh điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện Phổi Hà Nội có ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, Giang Còi cho biết, anh chữa bệnh ở Bệnh viện Phổi Trung ương. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn chia sẻ hình ảnh điều trị. Anh trông gầy gò, hốc hác. Khi được nhiều người hỏi thăm, Giang Còi không hề than vãn mà gửi lời động viên mọi người cùng vượt qua dịch bệnh. Bài đăng cuối cùng của nghệ sĩ Giang Còi vào ngày 30/7. Anh chia sẻ hình ảnh một góc khu vườn của mình. Sinh thời, nghệ sĩ Giang Còi rất thích các công việc nhà nông. Vì vậy, anh trồng cây, nuôi gia súc gia cầm... Mời quý độc giả xem video "Nghệ sĩ Giang Còi tiết lộ lý do bỏ phố về làng". Nguồn VTV1

