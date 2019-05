Mẹ của thiếu nữ 15 tuổi nói gì khi con gái quay cảnh nóng trong đêm tân hôn?

Sau khi đã bán được bản quyền thương mại ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, phim Vợ Ba tiếp tục con đường chinh phục thị trường phim ảnh lớn nhất nhì thế giới – Mỹ. Bộ phim của nữ đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) khởi chiếu ở Mỹ từ ngày 15/5.



Tại Việt Nam, trước khi chính thức khởi chiếu từ ngày 17/5, ekip sản xuất Vợ Ba đã bị chỉ trích vì loạt cảnh quay nhạy cảm của nữ diễn viên chính Trà My. Hiện tại Trà My 15 tuổi, nhưng ở thời điểm quay bộ phim này, Trà My chỉ mới 13 tuổi. Trong Vợ Ba, Trà My liên tục gây sốc khi lộ ngực, mang bầu và có cảnh ân ái cùng nam diễn viên hơn nhiều tuổi - Lê Vũ Long.

Theo một số trang quốc tế, Trà My từng chùn bước khi đọc đến những cảnh nóng trong kịch bản. Mẹ cô ban đầu cũng không ủng hộ con gái bởi cho rằng My không đủ sức để thực hiện những cảnh nhạy cảm này. Chị My Na - mẹ của Trà My - cho biết khi con gái được chọn đóng vai chính, chị được cho đọc kịch bản. Đến khi đọc chi tiết những cảnh trong đêm tân hôn, chị nhận thấy không thể cho con gái đóng vai này được. Trà My cũng nói với mẹ sẽ không hóa thân thành vai chính như lời mời.

'Đạo diễn khẳng định với tôi rằng sẽ không có cảnh gì đi quá giới hạn. Cô ấy sẽ luôn bảo vệ Trà My. Nếu trong quá trình quay có bất cứ cảnh nào khiến tôi và My thấy không hài lòng, không muốn tiếp tục, chúng tôi có thể yêu cầu dừng bất cứ lúc nào. Êkíp cũng giải thích cụ thể, tỉ mỉ việc sẽ quay như thế nào và bảo vệ My ra sao trong những cảnh nhạy cảm' - chị Na kể. Cuối cùng, chị Na và con gái đồng ý tham gia phim.

Trà My và mẹ ngoài đời thực.

Trong suốt quá trình Trà My đóng phim "Vợ ba", chị Na luôn theo dõi sát sao con gái. Chị cho biết tâm lý của con gái luôn thoải mái xuyên suốt, ngay cả trong những cảnh nhạy cảm. Chị khẳng định chưa có phân đoạn nào, cả trên hiện trường cũng như trong phim, nằm ngoài tầm kiểm soát.

Trước khi My tham gia phim, chị My Na dành nhiều thời gian để giáo dục giới tính cho con gái nhằm giúp cô bé tự vệ trước những nguy cơ xung quanh: 'Tôi hay đọc các bài viết về cách dạy dỗ con khi bước vào tuổi trưởng thành. Tôi không đưa hết cách dạy con của phương Tây áp dụng vào con gái mình mà chắt lọc những điều phù hợp với thuần phong mỹ tục người Á Đông. Mẹ con tôi đủ thoải mái để trò chuyện về các vấn đề giới tính. Ở tuổi 13 như lúc My đóng phim, tôi tin bé đã đủ lớn để nhận thức và tự bảo vệ mình cũng như phân biệt được sự khác biệt giữa phim ảnh và đời thường'.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc chia sẻ: 'Chúng tôi rất ý thức được các việc mình làm để đảm bảo an toàn cho toàn bộ các diễn viên trong phim, không chỉ là các diễn viên nhí. Các cảnh tâm lý của Mây cũng được trao đổi từ rất sớm với gia đình, thậm chí là một trong những điều đầu tiên đạo diễn nói chuyện với mẹ của diễn viên Trà My. Khi quay phân đoạn 'nóng', mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng bởi góc máy, hiệu ứng khi dựng phim, thiết bị bảo hộ, làm sao để hình dung khi dựng lại sẽ tạo ra một cảm xúc chân thực nhất, nhưng khi thực hiện thì lại là những tính toán rất kỹ lưỡng và an toàn. Tôi cũng gặp nhiều căng thẳng khi phải làm sao vừa để đạo diễn được toại nguyện với cảnh diễn và mọi thứ vẫn an toàn tối đa. May mắn là chúng tôi đã làm được'.