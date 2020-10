MC Long Vũ, Anh Tuấn xuất hiện trong đêm nhạc tưởng nhớ Beatles

"The Beatles Symphony" nằm trong chuỗi chương trình In the spotlight, nhằm mục đích giới thiệu tới khán giả kho tàng âm nhạc vô giá của ban nhạc huyền thoại The Beatles nói chung và nhạc sĩ, ca sĩ John Lennon nói riêng.



Chương trình sẽ diễn ra trong hai đêm 5-6/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Hồng Kiên, dàn nhạc In the spotlight và các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như: Tùng Dương, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, nhóm Oplus, Vũ Đinh Trọng Thắng (Ngọt), Trịnh Nhật Minh, Hoàng Trang và Nguyễn Đông.

Đặc biệt, theo tiết lộ của BTC trong buổi họp báo mới đây, 2 MC đình đám của VTV là MC Long Vũ và Anh Tuấn cũng góp mặt.

MC Long Vũ trong buổi họp báo chương trình tại Hà Nội.

Năm 2020 đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 và 40 năm ngày mất của huyền thoại John Lennon, cũng là tròn 60 năm ra đời của ban nhạc (1960-2020). Chương trình "The Beatles Symphony" sẽ giới thiệu tới khán giả nhiều ca khúc bất hủ của The Beatles như: Here comes the sun, Yellow submarine, Don’t let me down, Imagine, Come together, Hey Jude, All you need is love...

Đây sẽ là chương trình hòa nhạc trọng điểm của In The Spotlight trong năm 2020, được tổ chức với quy mô lớn, dàn dựng công phu, hoành tráng với dàn nhạc bán cổ điển đông đảo nhất từ trước tới nay, ban nhạc In The Spotlight, dàn kèn Big K, nhóm bè VK, ...

Đặc biệt, trong chương trình sẽ có một phần tham gia rất thú vị của các cựu thành viên đến từ nhiều ban nhạc sinh viên Hà Nội thập niên 80, 90 như: Desire, Đại bàng trắng, “Beat Bao tải” của Đại học Xây dựng, ... làm tái hiện phần nào không gian âm nhạc vô cùng sôi động của những đêm tưởng niệm ngày mất của John Lennon tại các trường đại học cách đây hơn hai thập kỷ.

Ban nhạc Desire với 2 thành viên là MC Long Vũ, Anh Tuấn biểu diễn trong buổi họp báo.

Chia sẻ về chương trình, nhạc sĩ Hồng Kiên, Giám đốc nghệ thuật chuỗi chương trình In the spotlight cho biết: “Sau gần 1 thập kỷ tổ chức sản xuất chuỗi chương trình In the spotlight, đây là lần mà tôi cảm thấy khó khăn và áp lực nhất. Âm nhạc của The Beatles đã quá hay, quá nổi tiếng trên thế giới. Hàng năm, đã có biết bao nhiêu nhạc sĩ, ca sĩ trình diễn những bản nhạc của họ, theo cách mới mẻ hoặc cover nguyên bản...

Chúng ta đều phải thừa nhận rằng, điều đã làm nên sự vĩ đại của The Beatles chính là tính cách mạng trong âm nhạc - nơi nét đại chúng và hàn lâm gặp gỡ nhau. Việc mang những ca khúc nổi tiếng của ban nhạc The Beatles lên sân khấu âm nhạc bán cổ điển, với dàn nhạc giao hưởng và cả ban nhạc điện tử là một thách thức gian nan đối với bất kỳ nhà sản xuất và phối khí nào.

Đây cũng là lần đầu tiên những bài hát của The Beatles được thể hiện bởi hàng loạt các ca sĩ Việt Nam, thậm chí trong số họ còn có những người chưa từng một lần hát nhạc Beatles. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, âm nhạc của The Beatles và những tâm huyết cùng tình yêu sâu sắc của tất cả chúng ta sẽ tạo được những cảm hứng mới mẻ cho tất cả các khán giả yêu nhạc ở mọi lứa tuổi. Chính âm nhạc đích thực sẽ là cầu nối giữa các thế hệ, và nó cần được gìn giữ và bảo tồn bằng nhiều cách thức khác nhau”.

"The Beatles Symphony" là sự kiện đáng trông đợi của người hâm mộ. (Ảnh: BTC)

The Beatles là ban nhạc rock gồm 4 chàng trai John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr, đến từ thành phố cảng Liverpool, vương quốc Anh, hoạt động trong thập niên 1960, 1970.

Với 20 đĩa đơn và 19 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 15 bản thu được lưu danh trong Grammy Hall of Fame, The Beatles trở thành nhóm nhạc thành công nhất mọi thời. Vào ngày 4/4/1964, họ lập nên cột mốc vô tiền khoáng hậu: chiếm lĩnh cả 5 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Hot 100 Billboard. Cho đến ngày nay, The Beatles vẫn độc tôn ngôi đầu ở lượng đĩa bán ra với hơn 600 triệu bản trên toàn cầu, dù ban nhạc đã tan rã từ năm 1970.