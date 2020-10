Nhan sắc Top 35 thí sinh lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa công bố 35 thí sinh lọt chung kết sau các phần thi trong đêm bán kết. Trong top 35, có 2 thí sinh giành vé nhờ dẫn đầu bình chọn trên các nền tảng mạng xã hội ở phần thi phụ Người đẹp truyền thông. Đó là Kim Trà My (SBD 012) và Nguyễn Thị Minh Trang (SBD 232). Nguyễn Lê Phương Thảo - SBD 116 và Phù Bảo Nghi - SBD 069 cũng có tên trong danh sách top 35 chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Hoàng Tú Quỳnh - SBD 419 và Huỳnh Nguyễn Mai Phương - SBD 093 cũng lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam. Danh sách top 35 còn gồm: Vũ Quỳnh Trang - SBD 278, Phạm Thị Ngọc Ánh - SBD 322. Lê Nguyễn Bảo Ngọc - SBD 025, Phạm Ngọc Phương Anh - SBD 045. Phạm Thị Phương Quỳnh - SBD 146. Nguyễn Thị Phượng - SBD 026. Nguyễn Thị Thu Phương - SBD 433. Đặng Vân Ly - SBD 228, Ngô Thị Thu Hương - SBD 305. Võ Ngọc Hồng Đào - SBD 018. Nguyễn Thị Cẩm Đan - SBD 171. Nguyễn Lê Ngọc Thảo - SBD 068. Trần Hoàng Ái Nhi - SBD 175. Ngoài ra, nhiều thí sinh cũng lọt vòng chung kết như: Doãn Hải My, Nguyễn Thị Trân Châu, Nguyễn Hà My, Nguyễn Thảo Vi, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Lê Ngọc Trang, Lê Trúc Linh, Đỗ Thị Hà, Lê Thị Tường Vy, Nguyễn Thị Hoài Thương, Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, Bùi Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Khánh Ly, Đậu Hải Minh Anh, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Hoàng Bảo Trâm. Xem video "Mai Phương Thúy tham gia talkshow Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Sen Vàng

