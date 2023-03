Loạt scandal của Phan Ngọc Luân trước bình luận khiếm nhã về Thùy Tiên

Mới đây, dưới một bài viết so sánh nhan sắc của 2 hoa hậu Thùy Tiên và Thanh Thủy cùng diện một mẫu trang phục, Phan Ngọc Luân bất ngờ để lại bình luận: "Trái 300 USD, phải 3.000 USD”. Nhan chóng, nam ca sĩ bị chỉ trích vì nhiều người cho rằng bình luận đầy khiếm nhã. Ảnh: Saostar Trước những ý kiến trái chiều, Phan Ngọc Luân thanh minh: “Tiền chụp một bộ ảnh cho hai em khác nhau cơ mà? Mọi người nghĩ gì thế ạ?". Ảnh: VTC Ngoài ra, chia sẻ trên Dân Việt, Phan Ngọc Luân khẳng định: “Tôi không định giá hai hoa hậu mà định giá về giá trị của hai bộ ảnh. Thùy Tiên là hoa hậu đắt show nhất nhì hiện nay, cô ấy cũng là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn nên việc mời cô ấy thực hiện một bộ ảnh sẽ phải bỏ số tiền lớn hơn nhiều so với mời Hoa hậu Thanh Thủy mới đăng quang cách đây không lâu. Chỉ một bình luận rất đơn thuần vậy thôi mà cộng đồng mạng lại suy diễn quá đà. Tôi hoàn toàn không có những suy nghĩ độc hại như nhiều người đang đánh giá”. Ảnh: Khám phá Trước ồn ào bình luận khiếm nhã về Thùy Tiên và Thanh Thủy, Phan Ngọc Luân vướng một số lùm xùm. Năm 2018, nam ca sĩ tiết lộ từng ngủ chung giường "quá giới hạn bình thường" với Đàm Vĩnh Hưng. Theo Phan Ngọc Luân, tình cảm là song phương và kéo dài hơn 1 năm. Ngoài ra, Phan Ngọc Luân còn cho rằng Dương Triệu Vũ là người thứ ba. Ngay sau lời tố của Phan Ngọc Luân, Đàm Vĩnh Hưng phản pháo. Ảnh: Thể thao văn hóa Đàm Vĩnh Hưng tung loạt tin nhắn giữa anh và Phan Ngọc Luân, cho thấy học trò dựng chuyện tình cảm để PR bẩn cho MV mới. "Ông hoàng nhạc Việt" còn cho biết, anh sẵn sàng tha thứ cho Phan Ngọc Luân vì học trò nông nổi, tin lời xúi giục, tư vấn sai của những người không có tâm. Ảnh: FBNV Phan Ngọc Luân thừa nhận câu chuyện là do anh lỡ lời và tưởng tượng hơi quá mức. Nam ca sĩ còn gửi lời xin lỗi đến Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ. Sau ồn ào, Phan Ngọc Luân từng một số lần chia sẻ, mối quan hệ giữa anh và Mr Đàm trở lại bình thường như trước. Tuy nhiên, phía Đàm Vĩnh Hưng đến nay không nhắc đến Phan Ngọc Luân. Ảnh: FBNV Năm 2021, khi để lại bình luận "đúng là ngoài đó luôn làm mệt mỏi cả nước" dưới một bài đăng của một Youtuber về tình hình dịch COVID-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương, Phan Ngọc Luân bị ném đá dữ dội. Ảnh: Tiền Phong Vướng ồn ào, học trò cũ của Đàm Vĩnh Hưng lại thanh minh. Nam ca sĩ cho biết, anh chỉ thể hiện sự lo lắng cho miền Bắc, chứ không có ý kỳ thị. Phan Ngọc Luân cho rằng tranh cãi xảy ra do cách anh diễn đạt cũng như một số người cố tình không hiểu. Ảnh: Khám phá Tháng 4/2021, Phan Ngọc Luân bất ngờ đưa tin Lục Tiểu Linh Đồng qua đời. Trên trang cá nhân, anh viết: "Vĩnh biệt Tôn Ngộ Không của tôi, huyền thoại đã ra đi... Mãi mãi yêu chú khỉ con sinh ra từ cục đá nhưng lại có tấm lòng yêu thương chúng sinh vô bờ bến. Cảm thấy buồn thật sự". Tuy nhiên, tin đồn về Lục Tiểu Linh Đồng là giả mạo. Ảnh: Vietnamnet Phan Ngọc Luân xin lỗi vụ Lục Tiểu Linh Đồng do chưa tìm hiểu kỹ. “May quá Đại Thánh của mình vẫn bình yên. Chắc cắt cái tay vứt quá, chứ toàn nhanh nhảu ẩu đoảng hoài", nam ca sĩ bày tỏ. Ảnh: Vietnamnet Xem video: "Phan Ngọc Luân hát tại sự kiện". Nguồn FB Phan Ngọc Luân

Mới đây, dưới một bài viết so sánh nhan sắc của 2 hoa hậu Thùy Tiên và Thanh Thủy cùng diện một mẫu trang phục, Phan Ngọc Luân bất ngờ để lại bình luận: "Trái 300 USD, phải 3.000 USD”. Nhan chóng, nam ca sĩ bị chỉ trích vì nhiều người cho rằng bình luận đầy khiếm nhã. Ảnh: Saostar Trước những ý kiến trái chiều, Phan Ngọc Luân thanh minh: “Tiền chụp một bộ ảnh cho hai em khác nhau cơ mà? Mọi người nghĩ gì thế ạ?". Ảnh: VTC Ngoài ra, chia sẻ trên Dân Việt, Phan Ngọc Luân khẳng định: “Tôi không định giá hai hoa hậu mà định giá về giá trị của hai bộ ảnh. Thùy Tiên là hoa hậu đắt show nhất nhì hiện nay, cô ấy cũng là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn nên việc mời cô ấy thực hiện một bộ ảnh sẽ phải bỏ số tiền lớn hơn nhiều so với mời Hoa hậu Thanh Thủy mới đăng quang cách đây không lâu. Chỉ một bình luận rất đơn thuần vậy thôi mà cộng đồng mạng lại suy diễn quá đà. Tôi hoàn toàn không có những suy nghĩ độc hại như nhiều người đang đánh giá”. Ảnh: Khám phá Trước ồn ào bình luận khiếm nhã về Thùy Tiên và Thanh Thủy, Phan Ngọc Luân vướng một số lùm xùm. Năm 2018, nam ca sĩ tiết lộ từng ngủ chung giường "quá giới hạn bình thường" với Đàm Vĩnh Hưng. Theo Phan Ngọc Luân, tình cảm là song phương và kéo dài hơn 1 năm. Ngoài ra, Phan Ngọc Luân còn cho rằng Dương Triệu Vũ là người thứ ba. Ngay sau lời tố của Phan Ngọc Luân, Đàm Vĩnh Hưng phản pháo. Ảnh: Thể thao văn hóa Đàm Vĩnh Hưng tung loạt tin nhắn giữa anh và Phan Ngọc Luân, cho thấy học trò dựng chuyện tình cảm để PR bẩn cho MV mới. "Ông hoàng nhạc Việt" còn cho biết, anh sẵn sàng tha thứ cho Phan Ngọc Luân vì học trò nông nổi, tin lời xúi giục, tư vấn sai của những người không có tâm. Ảnh: FBNV Phan Ngọc Luân thừa nhận câu chuyện là do anh lỡ lời và tưởng tượng hơi quá mức. Nam ca sĩ còn gửi lời xin lỗi đến Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ. Sau ồn ào, Phan Ngọc Luân từng một số lần chia sẻ, mối quan hệ giữa anh và Mr Đàm trở lại bình thường như trước. Tuy nhiên, phía Đàm Vĩnh Hưng đến nay không nhắc đến Phan Ngọc Luân. Ảnh: FBNV Năm 2021, khi để lại bình luận "đúng là ngoài đó luôn làm mệt mỏi cả nước" dưới một bài đăng của một Youtuber về tình hình dịch COVID-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương, Phan Ngọc Luân bị ném đá dữ dội. Ảnh: Tiền Phong Vướng ồn ào, học trò cũ của Đàm Vĩnh Hưng lại thanh minh. Nam ca sĩ cho biết, anh chỉ thể hiện sự lo lắng cho miền Bắc, chứ không có ý kỳ thị. Phan Ngọc Luân cho rằng tranh cãi xảy ra do cách anh diễn đạt cũng như một số người cố tình không hiểu. Ảnh: Khám phá Tháng 4/2021, Phan Ngọc Luân bất ngờ đưa tin Lục Tiểu Linh Đồng qua đời. Trên trang cá nhân, anh viết: "Vĩnh biệt Tôn Ngộ Không của tôi, huyền thoại đã ra đi... Mãi mãi yêu chú khỉ con sinh ra từ cục đá nhưng lại có tấm lòng yêu thương chúng sinh vô bờ bến. Cảm thấy buồn thật sự". Tuy nhiên, tin đồn về Lục Tiểu Linh Đồng là giả mạo. Ảnh: Vietnamnet Phan Ngọc Luân xin lỗi vụ Lục Tiểu Linh Đồng do chưa tìm hiểu kỹ. “May quá Đại Thánh của mình vẫn bình yên. Chắc cắt cái tay vứt quá, chứ toàn nhanh nhảu ẩu đoảng hoài", nam ca sĩ bày tỏ. Ảnh: Vietnamnet Xem video: "Phan Ngọc Luân hát tại sự kiện". Nguồn FB Phan Ngọc Luân