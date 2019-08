Lộ ảnh con gái Thủy Tiên - Công Vinh đáng yêu hết nấc

Không chỉ nổi tiếng, giàu có, Thủy Tiên - Công Vinh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cách chăm sóc và giáo dục con cái của mình. Muốn con có một cuộc sống riêng tư, nên suốt 6 năm qua cặp đôi Beck-Vic Việt Nam chưa một lần để lộ hoàn toàn gương mặt của cô con gái đầu lòng tên ở nhà là Bánh Gạo. Thay vào đó, giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" có những cách khoe khéo về cuộc sống gia đình giàu sang hạnh phúc cùng cô con gái cực đáng yêu, thông minh và lanh lợi. Những mẩu chuyện nhỏ mà Thủy Tiên chia sẻ về bé Bánh Gạo không chỉ hài hước mà còn mang đậm tính giáo dục con theo cách riêng của nữ ca sĩ. Mới đây nhất, con gái Thủy Tiên - Công Vinh khiến fan bật cười thích thú khi bị "vạch tội" thường xuyên vòi vĩnh mẹ từng đồng với lý do "để dành làm từ thiện cho người nghèo", nhưng thực chất là lén nhét tiền vào ví của ba Công Vinh vì sợ ba không có tiền xài. Có lẽ trong suy nghĩ của bé, mẹ là người giàu nên "cần phải làm từ thiện" cho ba vì ba nghèo. Để con nhận thức tốt về mọi vấn đề trong cuộc sống nên ngay từ nhỏ tiểu công chúa nhà Thủy Tiên - Công Vinh đã được dạy dỗ về chuyện tiền bạc một cách rõ ràng. “Tiền của ba là tiền của ba, tiền của mẹ là tiền của mẹ, tiền của con là tiền của con, không phải tiền của ba mẹ là tiền của con. Tiền của con là sau này con lớn lên, con phải tự đi làm”, Thủy Tiên từng răn dạy con. Ba mẹ Công Vinh - Thủy Tiên chăm làm từ thiện nên nàng tiểu công chúa cũng ảnh hưởng phần nào. Cô bé từng nằng nặc xin bố mẹ xuống xe khi nhìn thấy người ăn xin bên đường để giúp đỡ. Thủy Tiên từng không giấu nổi niềm tự hào khi tiết lộ rằng Bánh Gạo muốn dành toàn bộ tiền mừng tuổi trong dịp năm mới 2019 để tặng cho người nghèo. Phát ngôn của con gái cũng không ít lần khiến mẹ Thủy Tiên phải sửng sốt. Trước đó, nữ ca sĩ từng hài hước chia sẻ: "Vừa về tới nhà, bà Gạo thấy bé giúp việc mới trong nhà liền hỏi ai vậy, mình trả lời “đây là chị Hằng sẽ ngủ với con và chăm sóc cho con, con chào chị đi". Và nó lập tức quay qua nói ngay với con bé: "Nhưng mà chị Hằng ơi chị Hằng... chú Cuội không có thiệt trên đời đâu". Trong một lần chia sẻ khác, cô con gái cưng bị mẹ bắt phạt úp mặt vào tường vì lỡ lời nói: "Mẹ tuổi Cọp chứ, tại mẹ dữ vậy sao tuổi Trâu được". Trái ngược với tự sức giận của mẹ Tiên, rất nhiều khán giả lại đứng về phe Bánh Gạo vì sự đáng yêu, suy nghĩ hồn nhiên, chân thật của cô bé. Không chỉ có suy nghĩ như "bà cụ non", tiểu công chúa nhà Beck-Vic Việt Nam còn ngày càng lớn phổng phao. Cô bé sở hữu nét thanh tú trên gương mặt cùng chiều cao vượt trội. Thủy Tiên từng tâm sự rằng, nếu con nổi tiếng sớm, được biết đến sớm thì bé sẽ nghĩ mình là trung tâm của thế giới và hành xử như một bà hoàng. Do đó, nữ ca sĩ luôn giấu mặt con bấy lâu nay bởi muốn Bánh Gạo phát triển một cách tự nhiên như bao người bình thường khác. Xem MV "Thư gửi anh" của ca sĩ Thủy Tiên:

