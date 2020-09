Lần hiếm hoi kể về vợ của diễn viên Thanh Sơn

Cách đây 3 năm khi tham gia phim "Những người nhiều chuyện", Thanh Sơn có lần hiếm hoi trải lòng về vợ. Theo nam diễn viên tiết lộ, anh kết hôn từ khi tuổi đời còn trẻ. Đây là mối tình đầu của diễn viên Thanh Sơn. Họ có 3 năm tìm hiểu để đi đến quyết định cuối cùng.



Tuy nhiên vì vợ rất ngại khi được nhắc tới nên Thanh Sơn cực kỳ kín đáo trong chuyện đời tư. Tâm sự về việc giấu hạnh phúc riêng, Than Sơn chia sẻ: "Khi người ta có thứ gì quý thì thường thích giấu giếm, không phô ra đâu vì lỡ mất thì chết. Chỉ đơn giản đây là cô gái tôi đã chọn. Ít nhất là trong mắt Sơn thì đó là một cô gái tốt. Chuyện tình yêu khó nói và Sơn cũng không muốn chia sẻ nhiều về điều này. Bản thân vợ tôi cũng rất ngại khi được nhắc tới".

Diễn viên Thanh Sơn.

Hơn 10 năm theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, Thanh Sơn vào vai chồng vợ với nhiều diễn viên nữ xinh đẹp nên khán giả tò mò với thái độ của vợ anh. Trước quan tâm của mọi người, nam diễn viên sinh năm 1991 trải lòng: "Vì vợ tôi không quan tâm lắm tới các vai diễn của chồng nên thực ra Sơn không phải 'báo cáo' gì cả. Tôi chỉ cần làm đúng công việc, đúng với nhân vật của mình. Về nhà tôi vẫn là một người chồng yêu thương vợ con. Tôi cũng không phải báo cáo với vợ trước mỗi cảnh nóng vì yên tâm là vợ không xem phim mình làm đâu".

Trong cuộc hôn nhân này, Thanh Sơn vẫn cảm thấy khá lo lắng. Lý do khiến Thanh Sơn là vì: Một phần do tính cách bay nhảy, thích rong chơi, một phần do gánh nặng kinh tế của người trụ cột.

Để làm tốt vai trò trụ cột trong gia đình, Thanh Sơn chăm chỉ nhận phim hơn, anh thậm chí còn nhận thêm cả vai diễn trong các clip hài phát sóng trên mạng. Thanh Sơn muốn gia đình có một cuộc sống đủ đầy và vợ con không phải lo lắng quá nhiều.

Thanh Sơn vướng "phim giả tình thật" với Quỳnh Kool.

Tuy nhiên, mới đây, sau phim "Đừng bắt em phải quên", mạng xã hội lại xuất hiện nghi vấn phim giả tình thật giữa Quỳnh Kool và Thanh Sơn . Nhiều đồn đoán cho rằng anh và vợ đã ly hôn dù có con chung. Cuối cùng, Thanh Sơn đã chính thức thừa nhận hôn nhân tan vỡ trong một buổi livestream trên trang cá nhân. Anh nói: "Tôi đã từng có gia đình nhưng sau đấy chúng tôi đã ly hôn được một thời gian".

Thanh Sơn hiện công tác tại Nhà hát tuổi trẻ. Anh bén duyên và được yêu mến trên truyền hình qua các phim: Nếp nhà, tới Mùi cỏ cháy, qua Chạm tay vào nỗi nhớ, Lựa chọn cuối cùng, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order... Mới đây nhất, anh nổi bật với 2 tác phẩm: Tình yêu và tham vọng, Đừng bắt em phải quên.