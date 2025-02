Cuộc sống “tiền đầy túi tình đầy tim” của “phú bà” Midu

Diễn viên Midu là một trong những mỹ nhân Việt giỏi kiếm tiền. Cô hoạt động nghệ thuật, kinh doanh, làm giảng viên. Chia sẻ lý do kiếm thật nhiều tiền, Midu cho hay: "Tôi hay tự nghĩ lý do mà mình phấn đấu kiếm tiền, đâu phải vì bản thân tiêu nhiều, cũng không phải để trở thành nữ tỷ phú ganh đua với thiên hạ. Chỉ đơn giản vì tôi muốn có thật nhiều tự do, đi đến những nơi tôi muốn đến, ở bên cạnh người tôi muốn ở cùng và sống cuộc đời an yên hạnh phúc". Tài sản của Midu gồm biệt thự view sông ở TP Thủ Đức, TP HCM, xe hơi tiền tỷ, nhiều túi xách trị giá hàng trăm triệu. Midu có cuộc sống sang chảnh trước khi kết hôn với thiếu gia Minh Đạt vào năm 2024.Midu và Minh Đạt âm thầm hẹn hò trong 3 năm. Khi sắp làm đám cưới, đôi uyên ương mới tiết lộ chuyện tình cảm. Vợ chồng Midu đầu tư mạnh cho bộ ảnh cưới ở Pháp, tiệc cầu hôn ở Đà Lạt, đám cưới ở TP HCM. Sau đám cưới, vợ chồng Midu kém tuổi tận hưởng những chuyến du lịch trong và ngoài nước. Đôi vợ chồng son tình tứ ở Hàn Quốc. Midu chia sẻ: "Hôn nhân không cần rực rỡ như pháo hoa, chỉ cần âm thầm như ngọn đèn trong đêm. Không rực rỡ, nhưng chính là ánh sáng. Cái gọi là đúng người không phải là người hoàn hảo, mà là người khiến bạn cảm thấy mọi thứ đều tự nhiên, dễ chịu, như thể hai mảnh ghép đã được định sẵn từ lâu". Năm 2024 là năm vạn sự như ý của Midu. Nữ diễn viên tâm sự: "Cảm ơn tất cả những gì đã trải qua. Hành trình này không chỉ giúp tôi có thêm những nhận thức sâu sắc, mà còn là cơ hội để tôi sửa chữa bản thân và vượt qua những khó khăn của chính mình. Cảm ơn tất cả những người yêu thương và cả những người không yêu thương tôi trong năm vừa qua. Tất cả đều dạy cho tôi lòng biết ơn, sự nhẫn nại, lắng nghe. Cảm ơn thật nhiều vì 2024 đã mang đến cho tôi một nửa thương yêu trọn vẹn". Nhiều người hâm mộ hy vọng vợ chồng Midu sớm có tin vui để tổ ấm thêm viên mãn. Xem video: "Midu và Minh Đạt chụp ảnh cưới ở Pháp". Nguồn FB Midu

