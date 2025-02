Dàn diễn viên “Phía trước là bầu trời” giờ ra sao?

Bộ phim truyền hình Phía trước là bầu trời lên sóng năm 2001, kể về cuộc sống của những sinh viên nghèo trong một xóm trọ. Không ít khán giả tò mò cuộc sống của dàn diễn viên sau 24 năm phim kết thúc. Ảnh: VTV. Trong Phía trước là bầu trời, Kiều Anh đóng vai Nhung - cô gái tốt nghiệp ngành báo chí xinh xắn, dịu dàng, nhưng lại dễ bị lừa gạt trong tình cảm và thường bị đồng nghiệp đố kỵ. Nhiều năm qua, Kiều Anh chọn công việc chính là diễn viên múa và đạo diễn của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đồng thời miệt mài đóng phim. Ảnh: VTV. Kiều Anh làm mẹ đơn thân nhiều năm qua. Nữ diễn viên phim Phía trước là bầu trời cho biết, lý do cô chia tay bố của con trai khi đang mang bầu vì cả hai có quá nhiều mâu thuẫn và không muốn con lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Vài năm trước, bị đồn tái hôn, Kiều Anh phủ nhận: "Chưa một lần kết hôn mà cứ bảo tôi tái hôn là sao. Cái nhẫn đạo cụ như này mà cứ bảo đính hôn”. Ảnh: FB Kiều Anh. Đóng Nguyệt "thảo mai” trong Phía trước là bầu trời, Hà Hương hiện tại không còn đóng phim. Nhiều năm nay, ngoài đi dạy múa, Hà Hương còn kinh doanh. Năm 2008, Hà Hương kết hôn. Ảnh: VTV. Vợ chồng nữ diễn viên phim Phía trước là bầu trời hiện tại có 2 người con chung. Ảnh: FB Hà Hương. Trong Phía trước là bầu trời, Thu Nga vào vai Thương - cô sinh viên ngành tiếng Trung xinh đẹp, hiền lành và dịu dàng, nhưng lại khá lận đận với công việc khi ra trường. Sau khi phim kết thúc, Thu Nga dần vắng bóng màn ảnh. Hiện tại, cô tập trung cho công việc tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Thu Nga đã lập gia đình và có hai con. Là người kín tiếng, cô ít chia sẻ về chuyện tình cảm. Ảnh: VTV. Thu Nga hiện tại trẻ trung, xinh đẹp. Cô và Hà Hương, Kiều Anh giữ được tình bạn đẹp sau nhiều năm đóng chung phim Phía trước là bầu trời. Ảnh: FB Hà Hương. Trong Phía trước là bầu trời, Vũ Diệu Thảo vào vai cô em út hiền lành tên Thảo của xóm trọ. Những năm qua, cô giảng dạy bộ môn đàn tỳ bà tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và làm MC. Ở tuổi 39, Diệu Thảo vẫn độc thân, rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Diệu Thảo. Đóng vai Nam “mọt sách” trong Phía trước là bầu trời, Nguyễn Thành Vinh được chú ý nhờ học vấn “khủng”. Anh là á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên, từng giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Hóa quốc tế. Sau đó, Thành Vinh du học ở Sydney, theo một học bổng của Chính phủ Australia. Sau đó, anh làm tiếp nghiên cứu sinh để lấy bằng tiến sĩ, cũng nhờ một học bổng tương tự của Chính phủ Australia. Ảnh: VTV. Thành Vinh nhận hàm Phó Giáo sư do Đại học New South Wales phong vào tháng 9/2021. Ảnh: Tiền Phong. Trong Phía trước là bầu trời, Trí Đức đóng vai Nam Khánh - chàng trai làm sứt mẻ tình cảm giữa Nguyệt và Nhung. Sau bộ phim, anh vắng bóng trên màn ảnh. Năm 2019, Trí Đức đóng vai phụ trong Hoa hồng trên ngực trái. Ảnh: Znews. Trong Phía trước là bầu trời, Văn Anh vào vai Vinh - anh chàng có khuôn mặt thư sinh, nụ cười răng khểnh cực duyên cùng chất giọng miền Trung ngọt ngào. Sau vai Vinh, Văn Anh bền bỉ hoạt động nghệ thuật. Năm 2017, khi Tú Vi mang bầu, Văn Anh quyết định tạm dừng đóng phim. Năm 2021, anh trở lại màn ảnh với vai Quân trong Cây táo nở hoa. Ảnh: Người Đưa Tin, Znews. Xem video: "Kiều Anh hội ngộ Văn Anh, Hà Hương". Nguồn FB Kiều Anh

Bộ phim truyền hình Phía trước là bầu trời lên sóng năm 2001, kể về cuộc sống của những sinh viên nghèo trong một xóm trọ. Không ít khán giả tò mò cuộc sống của dàn diễn viên sau 24 năm phim kết thúc. Ảnh: VTV. Trong Phía trước là bầu trời, Kiều Anh đóng vai Nhung - cô gái tốt nghiệp ngành báo chí xinh xắn, dịu dàng, nhưng lại dễ bị lừa gạt trong tình cảm và thường bị đồng nghiệp đố kỵ. Nhiều năm qua, Kiều Anh chọn công việc chính là diễn viên múa và đạo diễn của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đồng thời miệt mài đóng phim. Ảnh: VTV. Kiều Anh làm mẹ đơn thân nhiều năm qua. Nữ diễn viên phim Phía trước là bầu trời cho biết, lý do cô chia tay bố của con trai khi đang mang bầu vì cả hai có quá nhiều mâu thuẫn và không muốn con lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Vài năm trước, bị đồn tái hôn, Kiều Anh phủ nhận: "Chưa một lần kết hôn mà cứ bảo tôi tái hôn là sao. Cái nhẫn đạo cụ như này mà cứ bảo đính hôn”. Ảnh: FB Kiều Anh. Đóng Nguyệt "thảo mai” trong Phía trước là bầu trời, Hà Hương hiện tại không còn đóng phim. Nhiều năm nay, ngoài đi dạy múa, Hà Hương còn kinh doanh. Năm 2008, Hà Hương kết hôn. Ảnh: VTV. Vợ chồng nữ diễn viên phim Phía trước là bầu trời hiện tại có 2 người con chung. Ảnh: FB Hà Hương. Trong Phía trước là bầu trời, Thu Nga vào vai Thương - cô sinh viên ngành tiếng Trung xinh đẹp, hiền lành và dịu dàng, nhưng lại khá lận đận với công việc khi ra trường. Sau khi phim kết thúc, Thu Nga dần vắng bóng màn ảnh. Hiện tại, cô tập trung cho công việc tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Thu Nga đã lập gia đình và có hai con. Là người kín tiếng, cô ít chia sẻ về chuyện tình cảm. Ảnh: VTV. Thu Nga hiện tại trẻ trung, xinh đẹp. Cô và Hà Hương, Kiều Anh giữ được tình bạn đẹp sau nhiều năm đóng chung phim Phía trước là bầu trời. Ảnh: FB Hà Hương. Trong Phía trước là bầu trời, Vũ Diệu Thảo vào vai cô em út hiền lành tên Thảo của xóm trọ. Những năm qua, cô giảng dạy bộ môn đàn tỳ bà tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và làm MC. Ở tuổi 39, Diệu Thảo vẫn độc thân, rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Diệu Thảo. Đóng vai Nam “mọt sách” trong Phía trước là bầu trời, Nguyễn Thành Vinh được chú ý nhờ học vấn “khủng”. Anh là á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên, từng giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Hóa quốc tế. Sau đó, Thành Vinh du học ở Sydney, theo một học bổng của Chính phủ Australia. Sau đó, anh làm tiếp nghiên cứu sinh để lấy bằng tiến sĩ, cũng nhờ một học bổng tương tự của Chính phủ Australia. Ảnh: VTV. Thành Vinh nhận hàm Phó Giáo sư do Đại học New South Wales phong vào tháng 9/2021. Ảnh: Tiền Phong. Trong Phía trước là bầu trời, Trí Đức đóng vai Nam Khánh - chàng trai làm sứt mẻ tình cảm giữa Nguyệt và Nhung. Sau bộ phim, anh vắng bóng trên màn ảnh. Năm 2019, Trí Đức đóng vai phụ trong Hoa hồng trên ngực trái. Ảnh: Znews. Trong Phía trước là bầu trời, Văn Anh vào vai Vinh - anh chàng có khuôn mặt thư sinh, nụ cười răng khểnh cực duyên cùng chất giọng miền Trung ngọt ngào. Sau vai Vinh, Văn Anh bền bỉ hoạt động nghệ thuật. Năm 2017, khi Tú Vi mang bầu, Văn Anh quyết định tạm dừng đóng phim. Năm 2021, anh trở lại màn ảnh với vai Quân trong Cây táo nở hoa. Ảnh: Người Đưa Tin, Znews. Xem video: "Kiều Anh hội ngộ Văn Anh, Hà Hương". Nguồn FB Kiều Anh