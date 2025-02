Sắc vóc của mỹ nhân chuyển giới Lâm Khánh Chi

Lâm Khánh Chi phẫu thuật chuyển giới vào năm 33 tuổi. Sau đó, nữ ca sĩ liên tục vung tiền tân trang nhan sắc. Ảnh: Người Lao Động. Giọng ca sinh năm 1977 từng chia sẻ về số tiền làm đẹp mỗi năm lên đến vài trăm triệu đồng. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. "Mỗi ngày Chi đắp 1 mặt nạ, mỗi tuần dành 2 ngày đi spa và xài rất nhiều mỹ phẩm đắt tiền nữa. Chi có chế độ ăn riêng với nhiều rau, trái cây như cherry, cam Mỹ, quất Úc, sâm Hàn Quốc, 2 chén yến mỗi ngày để duy trì vóc dáng và làm chậm sự lão hóa. Riêng tiền hoa quả là 5 triệu/tuần. Bên cạnh đó, Khánh Chi còn phải tiêm hormone, tế bào gốc, trẻ hóa da", Người Đưa Tin dẫn lời nữ ca sĩ chuyển giới. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Ngoại hình của Lâm Khánh Chi hiện tại trẻ trung, gợi cảm hơn nhiều so với thời mới "dao kéo". Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Lâm Khánh Chi hiện tại sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng thon gọn. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Nhan sắc của nữ ca sĩ chuyển giới được khen đẹp như búp bê sống. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Lâm Khánh Chi khoe vẻ trẻ trung dù bước sang tuổi 48. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Nữ ca sĩ rất đầu tư váy áo, phong cách trang điểm. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Lâm Khánh Chi chuộng mốt trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi mắt. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Ở đời thường, Lâm Khánh Chi mặc trẻ trung, năng động. Người hâm mộ khen ngợi nữ ca sĩ xinh đẹp không kém các thiếu nữ đôi mươi. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Trong cuộc phỏng vấn với Saostar năm 2024, mỹ nhân chuyển giới Lâm Khánh Chi cho biết, cô vẫn độc thân. "Đương nhiên người chuyển giới sẽ gặp khó khăn hơn một chút nhưng tôi tin rằng họ sẽ hạnh phúc riêng, bản thân tôi cũng vậy. Do đó, tôi không can tâm khi mình gãy đổ hôn nhân. Tôi thích yêu lại một lần nữa", nữ ca sĩ trải lòng. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Lâm Khánh Chi từng chia sẻ về số tài sản sau nhiều năm ca hát, kinh doanh: "Năm 2000, tôi hát một đêm 15 triệu là hơn 3 cây vàng, mà ngày nào tôi cũng đi hát. Tôi nổi tiếng 23 năm nên trong người có 100 tỷ cũng là chuyện rất bình thường. Ngoài ra, tôi còn kinh doanh bất động sản". Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Xem video: "Lâm Khánh Chi mặc gợi cảm dự sự kiện". Nguồn FB Lâm Khánh Chi

Lâm Khánh Chi phẫu thuật chuyển giới vào năm 33 tuổi. Sau đó, nữ ca sĩ liên tục vung tiền tân trang nhan sắc. Ảnh: Người Lao Động. Giọng ca sinh năm 1977 từng chia sẻ về số tiền làm đẹp mỗi năm lên đến vài trăm triệu đồng. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. "Mỗi ngày Chi đắp 1 mặt nạ, mỗi tuần dành 2 ngày đi spa và xài rất nhiều mỹ phẩm đắt tiền nữa. Chi có chế độ ăn riêng với nhiều rau, trái cây như cherry, cam Mỹ, quất Úc, sâm Hàn Quốc, 2 chén yến mỗi ngày để duy trì vóc dáng và làm chậm sự lão hóa. Riêng tiền hoa quả là 5 triệu/tuần. Bên cạnh đó, Khánh Chi còn phải tiêm hormone, tế bào gốc, trẻ hóa da", Người Đưa Tin dẫn lời nữ ca sĩ chuyển giới. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Ngoại hình của Lâm Khánh Chi hiện tại trẻ trung, gợi cảm hơn nhiều so với thời mới "dao kéo". Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Lâm Khánh Chi hiện tại sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng thon gọn. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Nhan sắc của nữ ca sĩ chuyển giới được khen đẹp như búp bê sống. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Lâm Khánh Chi khoe vẻ trẻ trung dù bước sang tuổi 48. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Nữ ca sĩ rất đầu tư váy áo, phong cách trang điểm. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Lâm Khánh Chi chuộng mốt trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi mắt. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Ở đời thường, Lâm Khánh Chi mặc trẻ trung, năng động. Người hâm mộ khen ngợi nữ ca sĩ xinh đẹp không kém các thiếu nữ đôi mươi. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Trong cuộc phỏng vấn với Saostar năm 2024, mỹ nhân chuyển giới Lâm Khánh Chi cho biết, cô vẫn độc thân. "Đương nhiên người chuyển giới sẽ gặp khó khăn hơn một chút nhưng tôi tin rằng họ sẽ hạnh phúc riêng, bản thân tôi cũng vậy. Do đó, tôi không can tâm khi mình gãy đổ hôn nhân. Tôi thích yêu lại một lần nữa", nữ ca sĩ trải lòng. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Lâm Khánh Chi từng chia sẻ về số tài sản sau nhiều năm ca hát, kinh doanh: "Năm 2000, tôi hát một đêm 15 triệu là hơn 3 cây vàng, mà ngày nào tôi cũng đi hát. Tôi nổi tiếng 23 năm nên trong người có 100 tỷ cũng là chuyện rất bình thường. Ngoài ra, tôi còn kinh doanh bất động sản". Ảnh: FB Lâm Khánh Chi. Xem video: "Lâm Khánh Chi mặc gợi cảm dự sự kiện". Nguồn FB Lâm Khánh Chi