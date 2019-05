Kim Lý phản ứng bất ngờ khi Hà Hồ khoe ảnh gợi cảm

Chuyện tình Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn chưa bao giờ hết hot kể từ khi họ công khai chuyện tình cảm. Trải qua nhiều mối tình, có lẽ giờ đây Hồ Ngọc Hà đã thật sự tìm được bình yên bên Kim Lý khi anh luôn quan tâm chăm sóc và chiều chuộng cô hết mực. Không chỉ vậy, nam diễn viên "Hương ga" còn thường xuyên dành những lời có cánh cho bạn gái.

Hồ Ngọc Hà đăng bức ảnh khoe lưng trần gợi cảm khiến dân tình bỏng mắt. Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã khiến dân tình đứng ngồi không yên khi khoe bức hình siêu gợi cảm lên trang cá nhân của mình. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện trang phục khoe tấm lưng trần nóng bỏng khiến ai cũng phải ngước nhìn. Tuy nhiên, đặc biệt hơn cả là Kim Lý đã để lại dòng bình luận cực bất ngờ: "Cô gái đó là ai vậy". Dòng bình luận của Kim Lý đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Chắc hẳn anh đang trêu đùa với bạn gái của mình nhắm nhắn nhủ cô quá xinh đẹp đến mức không thể nhận ra. Phía dưới bình luận của Kim Lý, dân mạng đã nhanh chóng trả lời thay cho Hồ Ngọc Hà: "Nữ hoàng của a đó" hoặc khen cặp đôi quá dễ thương. Kim Lý phản ứng bất ngờ phía dưới bức ảnh xinh đẹp của bạn gái. Không chỉ Kim Lý mới khiến dân tình thích thú với những dòng bình luận dễ thương cho Hồ Ngọc Hà mà ngược lại bạn gái anh cũng vậy. Trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên Kim Lý vừa khoe hình ảnh diện street style cực chất với cả set hàng hiệu. Hình ảnh mới của nam diễn viên nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng.



Bất ngờ nhất là bình luận của Hà Hồ. Thay vì một lời khen có cánh dành cho bạn trai, Hà Hồ lại trách yêu bằng một câu tiếng Anh: "You better say:” HNH took it” (Tạm dịch: Tốt hơn bạn nên nói: Hồ Ngọc Hà đã lấy nó"). Kèm theo đó là biểu tượng không hài lòng và biểu tượng trái tim vào bình luận. Đáp lại người yêu, Kim Lý đã gửi ngay biểu tượng lấy tay bịt miệng và bắn tim cho nàng.

Hành động trách yêu của Hà Hồ và cách vuốt giận của Kim Lý khiến mọi người đều cảm thấy thích thú. Nhiều bình luận để lại bày tỏ sự ngưỡng mộ cho cách hờn dỗi của "nữ hoàng giải trí" như: "Ho Ngoc Ha so cute", "Chị gái hờn dỗi đáng yêu ghê"....

Từ khi yêu nhau, cặp đôi Hà Hồ và Kim Lý nhận được nhiều sự ủng hộ từ giới truyền thông và công chúng. Hiện tại, ai nấy vẫn đang nóng lòng mong chờ cặp đôi sớm về góp gạo thổi chung nồi.