Kiều Minh Tuấn tái xuất với “Nắng 3“: Trở lại có lợi hại hơn xưa?

(Kiến Thức) - Dự án phim "Nắng 3: Lời hứa của cha" đánh dấu sự tái xuất của Kiều Minh Tuấn sau scandal tình tay ba Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn – An Nguy. Nhiều người lo ngại, phim sẽ dính “dớp” bị công chúng tẩy chay, như số phận những phim trước đó.

>>>> Mời quý độc giả xem trailer phim "Nắng 2". Nguồn Youtube/ Galaxy:

Kiều Minh Tuấn được nhà sản xuất "Nắng 3: Lời hứa của cha" chọn mặt gửi vàng dù anh đang "đóng băng" sự nghiệp vì scandal tình ái.

Kiều Minh Tuấn là cái tên khá quen thuộc với khán giả. Những năm gần đây, nam diễn viên trở thành gương mặt sáng giá, được xem là bảo chứng cho doanh thu phòng vé, Sự nghiệp diễn xuất của Kiều Minh Tuấn ghi dấu ấn khi anh tham gia bộ phim “Em chưa 18” ra mắt năm 2017. Sau đó 1 năm, vai diễn của Kiều Minh Tuấn trong bộ phim “Lật mặt: Ba chàng khuyết” của đạo diễn Lý Hải tiếp tục khiến anh tỏa sáng.



Lối diễn xuất có chiều sâu nội tâm, hay chất hài tưng tửng của Kiều Minh Tuấn đều tạo ấn tượng cho khán giả. Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, thế nhưng Kiều Minh Tuấn đã tự tay “phá tan” tiền đồ của bản thân khi vướng bê bối “phim giả tình thật” với An Nguy.

Scandal của Kiều Minh Tuấn - An Nguy khiến phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" thất thu khi ra rạp.

Scandal tình tay ba Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn – An Nguy trở thành vở kịch hay, miếng mồi béo bở cho dư luận đàm tiếu. Bê bối này không chỉ “giết” sự nghiệp của nam diễn viên trẻ mà còn góp phần khiến bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” do Kiều Minh Tuấn – An Nguy đóng chính cũng gặp vạ lây, ế chỏng chơ khi ra rạp.

Bà Dung Bình Dương, nhà sản xuất phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” thừa nhận phim lỗ 18 tỷ. Cũng bởi lùm xùm, Kiều Minh Tuấn phải đền bù 900 triệu cho nhà sản xuất phim kèm lời xin lỗi.

Ảnh hưởng từ scandal của Kiều Minh Tuấn không dừng lại ở đó, bộ phim “Hạnh phúc của mẹ” với sự góp mặt của bộ đôi Kiều Minh Tuấn – Cát Phượng cũng nhận kết cục thảm khi ra mắt phim, dù đã lùi thời gian công chiếu chờ ồn ào lắng xuống.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn tiếp tục gặp thất bại với phim "Hạnh phúc của mẹ" ra mắt sau lùm xùm.

Sau sự thất bại này, Kiều Minh Tuấn khá im ắng. Mới nhất, nam diễn viên tái xuất khi tham gia “Nắng 3: Lời hứa của cha”. Phim dự kiến ra rạp vào dịp Giáng sinh năm nay. Sự trở lại bất ngờ của Kiều Minh Tuấn khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên, nhất là khi anh sẽ đảm nhận vai chính.

Chia sẻ về quyết định có phần mạo hiểm này, nhà sản xuất Nhất Trung cho biết: "Tôi nghĩ những câu chuyện bên ngoài bộ phim chúng ta nên gác lại sau màn ảnh. Tôi và anh Giao chọn Tuấn vì tin rằng Tuấn hợp vai. Tuấn cũng phải trải qua nhiều vòng thử vai để đến với dự án. Thậm chí, với Tuấn, chúng tôi còn phải khắt khe hơn bởi nhiều yếu tố khách quan. Thế nhưng, tôi tin khi xem phim khán giả sẽ hiểu vì sao vai diễn này dành cho Tuấn".

"Nắng" khai thác về đề tài tình cảm gia đình, tình người. Phim được đánh giá khá thành công, ít nhất là về mặt doanh thu, khi mang về 64 tỷ cho phần 1 và doanh thu phần 2 là 70 tỷ. Với "Nắng 3", nhà sản xuất Nhất Trung bày tỏ, anh và đạo diễn Đồng Đăng Giao đều không đặt nặng chuyện doanh thu, chỉ cần hoà vốn là ăn mừng.

Kiều Minh Tuấn và Trấn Thành chỉ đảm nhận vai phụ trong "Nắng" phần 1&2. Nam diễn viên đảm nhận vai chính trong "Nắng 3".

Trong 2 phần trước, Kiều Minh Tuấn đảm nhận nhân vật phụ cùng với Trấn Thành, át chủ bài được giao vào tay “hoa hậu làng hài Thu Trang”. Vai diễn người mẹ thiểu năng tên Mưa cũng là sự “lột xác” của nữ danh hài, lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Với phần 3 “Lời hứa của cha”, nhiều khán giả băn khoăn liệu sự trở lại của Kiều Minh Tuấn có lợi hại hơn xưa, giúp mang lại thành công cho phim? hay "Nắng 3" sẽ tiếp tục dính “dớp” bị tẩy chay như 2 phim đã ra mắt trước đó.

Công bằng mà nói, thất bại của “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” và “Hạnh phúc của mẹ” không chỉ lỗi ở scandal của Kiều Minh Tuấn. Trong khi bộ phim có sự tham gia của An Nguy bị chê diễn dở, nhạt nhẽo, thậm chí khán giả cho rằng đạo diễn sai lầm khi cho An Nguy đóng phim, thì “Hạnh phúc của mẹ” cũng bị chê bởi chính nội dung phim. Dù cả Cát Phượng lẫn Kiều Minh Tuấn diễn khá tròn vai nhưng với nội dung phim làm phức tạp hóa, ôm đồm quá nhiều chi tiết, mạch phim chưa được khai thác hợp lý thì khán giả không mấy mặn mà cũng là điều dễ hiểu.