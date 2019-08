'Thần đồng vũ đạo Trung Quốc' bỏ bê việc học, mải mê kiếm tiền

Theo QQ, nghệ sĩ nhí nổi tiếng sớm thường đối mặt những mặt trái của hào quang. Năm 2014, cậu nhóc 3 tuổi Trương Tuấn Hào (thường được gọi là Hào Hào) trở thành hiện tượng tại Trung Quốc với màn trình diễn đầy ấn tượng trên sân khấu Amazing Chinese. Sau 5 năm, cậu bé miệt mài với các dự án mới và không mặn mà chuyện học. Cha mẹ Tuấn Hào thừa nhận cảm thấy ân hận khi đã đưa con trai bước chân vào showbiz sớm. Cậu bé ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vẻ ngoài đáng yêu, phong thái tự tin lúc trả lời phỏng vấn và những bước nhảy điêu luyện. Nhiều người hâm mộ khi đó đã gọi Hào Hào là “thần đồng vũ đạo” của Trung Quốc. Trương Tuấn Hào vốn sinh ra trong một gia đình lao động phổ thông bình thường. Bố Hào Hào là tài xế lái xe chở hàng, trong nhà không có ai theo con đường nghệ thuật. Từ nhỏ cậu bé đã bộc lộ tư chất về vũ đạo. Theo chia sẻ của mẹ Hào Hào lúc tròn 6 tháng tuổi cậu bé đã thích thích lắc lư khi ai đó bật nhạc. Khi được 10 tháng, dù chưa đi vững nhưng mỗi lần đứng dậy, bé lại thích nhảy nhót mô phỏng theo chương trình trên tivi. Chính vì vậy, từ khi còn bé, Hào Hào đã là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng như Big Star, Hot girl Go Go Go. Sau khi nổi tiếng từ show truyền hình Amazing Chinese, Hào Hào một bước vụt sáng và trở thành sao nhí có tên tuổi trong làng giải trí Hoa ngữ. Cậu bé nhận được không ít những lời mời tham dự gameshow và các chương trình truyền hình lớn nhỏ như Happy Camp, Brilliant Chinese, 2015 CCTV Spring Festival Gala.... Bên cạnh đó, Hào Hào tham gia đóng phim. Chỉ trong năm 2018, cậu bé đã góp mặt trong hai tác phẩm điện ảnh là Shaolin Popey II: Messy Temple và Save Your Soul. Việc chạy show liên tục của cậu bé gốc Sơn Đông khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng. Không ít người cho rằng, bố mẹ của Tuấn Hào đang lợi dụng em để kinh doanh, khiến cậu bé chín ép, mất đi sự hồn nhiên của tuổi thơ. QQ cho biết một năm Hào Hào kiếm được hàng nghìn USD. Số tiền này đủ nuôi cả gia đình và bố mẹ em chẳng cần phải đi làm cũng có một cuộc sống sung sướng. Tuy nhiên, gần đây trong một bài phỏng vấn, bố mẹ của cậu bé cho biết hiện tại họ rất hối hận khi để con gia nhập giới giải trí khi còn quá nhỏ. "Hào Hào giờ đã được 8 tuổi. Cháu cũng đã đi học nhưng lại chẳng có hứng thú với chuyện học hành. Tâm trí cháu chỉ toàn là việc biểu diễn. Chúng tôi rất lo lắng cho tương lai của Hào", bố mẹ của cậu bé chia sẻ trên QQ.

