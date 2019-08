Lý Nhã Kỳ đeo khuyên mũi, đẹp bí ẩn dự sinh nhật cha nuôi tỷ phú

Qua những ngày dự tiệc ở nước ngoài, Lý Nhã Kỳ cho thấy cô là một trong những tín đồ có gu thời trang sành điệu. Người đẹp không chỉ biến hóa hình ảnh khác lạ mỗi khi xuất hiện cùng các trang phục mang đậm chất riêng, mà còn thể hiện được thần thái trên gương mặt. Ngày thứ tư Lý Nhã Kỳ dự tiệc sinh nhật cha nuôi tỷ phú Ấn Độ Nitin Shah, cô tiếp tục trở thành tâm điểm với trang phục và make up theo phong cách truyền thống Ấn Độ. Lý Nhã Kỳ diện váy haute couture, các sợi chỉ vàng được nhà thiết kế Ấn kết thành những cánh hoa xinh xắn, sử dụng kỹ thuật dập vân nổi họa tiết 3D bằng vàng 18k vô cùng sang trọng. Chiếc đầm được làm bằng tay suốt 3 tháng liền và do cha nuôi tỷ phú đặt may riêng cho Lý Nhã Kỳ. Cùng với trang phục ấn tượng, Lý Nhã Kỳ khéo léo kết hợp vòng cổ và phụ kiện cài tóc bằng kim cương đính ngọc trai, ruby. Cô còn đeo khuyên mũi vô cùng độc đáo và nổi bật, làm tăng thêm nét đẹp vừa ma mị, vừa cuốn hút. Cùng với trang phục, phụ kiện, Lý Nhã Kỳ được trang điểm kỹ lưỡng với điểm nhấn ở đôi mắt giúp cô trở nên cuốn hút hơn.Hình ảnh Lý Nhã Kỳ đẹp như nàng công chúa quyền quý kiêu sa. Xem video "Lý Nhã Kỳ đẹp kiêu sa trên thảm đỏ". Nguồn: VTC9:

Qua những ngày dự tiệc ở nước ngoài, Lý Nhã Kỳ cho thấy cô là một trong những tín đồ có gu thời trang sành điệu. Người đẹp không chỉ biến hóa hình ảnh khác lạ mỗi khi xuất hiện cùng các trang phục mang đậm chất riêng, mà còn thể hiện được thần thái trên gương mặt. Ngày thứ tư Lý Nhã Kỳ dự tiệc sinh nhật cha nuôi tỷ phú Ấn Độ Nitin Shah, cô tiếp tục trở thành tâm điểm với trang phục và make up theo phong cách truyền thống Ấn Độ. Lý Nhã Kỳ diện váy haute couture, các sợi chỉ vàng được nhà thiết kế Ấn kết thành những cánh hoa xinh xắn, sử dụng kỹ thuật dập vân nổi họa tiết 3D bằng vàng 18k vô cùng sang trọng. Chiếc đầm được làm bằng tay suốt 3 tháng liền và do cha nuôi tỷ phú đặt may riêng cho Lý Nhã Kỳ. Cùng với trang phục ấn tượng, Lý Nhã Kỳ khéo léo kết hợp vòng cổ và phụ kiện cài tóc bằng kim cương đính ngọc trai, ruby. Cô còn đeo khuyên mũi vô cùng độc đáo và nổi bật, làm tăng thêm nét đẹp vừa ma mị, vừa cuốn hút. Cùng với trang phục, phụ kiện, Lý Nhã Kỳ được trang điểm kỹ lưỡng với điểm nhấn ở đôi mắt giúp cô trở nên cuốn hút hơn. Hình ảnh Lý Nhã Kỳ đẹp như nàng công chúa quyền quý kiêu sa. Xem video "Lý Nhã Kỳ đẹp kiêu sa trên thảm đỏ". Nguồn: VTC9: