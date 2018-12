Học tập Chi Pu, Phương Trinh Jolie ra mắt MV 16+ mới?

Phương Trinh Jolie từng ra mắt khá nhiều sản phẩm âm nhạc khác nhau và mới đây nhất là MV 16+ "Nobody Like You".

Mới đây, tối 27.12, Phương Trinh Jolie đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Nobody Like You". Ca khúc này có giai điệu EDM sôi động, trẻ trung, do nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy sáng tác.

Nội dung MV 16+ "Nobody Like You" kể về giấc mơ của một cô gái trẻ vô tình gặp gỡ rồi đem lòng cảm mến một chàng trai. Để có thể "chiếm hữu" trái tim chàng trai này, cô gái đã dùng đủ mọi chiêu trò để quyến rũ.

Trong MV 16+ , Phương Trinh Jolie còn "đốt mắt" người xem bởi loạt trang phục vô cùng thiếu vải và sexy. Nữ ca sĩ không ngại đụng chạm, nhảy múa uốn éo xung quanh bạn diễn Lý Bình giữa khung cảnh "giường chiếu". Nhiều người cho rằng Phương Trinh Jolie khoe thân trong MV 16+ để thu hút sự chú ý của dư luận, bởi các sản phẩm âm nhạc trước kia của cô đều "chìm nghỉm". Có người còn so sánh Phương Trinh Jolie khoe thân giống Chi Pu bởi cả hai cùng mới ra MV 16+ trái ngược hẳn với phong cách thường thấy.