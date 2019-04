HLV The Voice bị phản ứng vì khỏa thân ăn mừng học trò chiến thắng

Ngày 6/4 (theo giờ địa phương), đêm chung kết The Voice phiên bản Anh đã diễn ra. Chiến thắng thuộc về thí sinh 18 tuổi Molly Hocking trong đội huấn luyện viên Olly Murs.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả quan tâm hơn chiến thắng của tân quán quân chính là cách ăn mừng chiến thắng không giống ai của Olly Murs.

Cụ thể, sau đêm chung kết, bức ảnh chụp Olly Murs gần như khỏe thân ngồi trên ghế dành cho huấn luyện viên cùng biểu cảm phấn khích xuất hiện và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Bức ảnh này đã khiến dư luận xuất hiện nhiều tranh cãi. Nam ca sĩ nhận về nhiều “gạch đá” từ công chúng.



Fan hâm mộ của Olly Murs vẫn bênh vực, cho rằng anh là một nghệ sĩ có tính cách hài hước, những bức ảnh trên chỉ là một cách anh ăn mừng và cũng muốn mọi người cùng chung vui. Theo cộng đồng fan Olly Murs, cách hành xử của thần tượng về chiến thắng của Molly Hocking có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, hầu hết cộng đồng mạng cho rằng Olly Murs đã quá phấn khích trước chiến thắng của học trò. Hình ảnh ăn mừng chiến thắng này quá phản cảm.

Ở phía dưới bức ảnh phản cảm của Olly Murs, anh trai của tân quán quân để lại bình luận yêu cầu vị huấn luyện viên tránh xa em gái cho tới khi mặc lại đồ kèm theo biểu tượng vui nhộn cũng nhận được sự chú ý.

Đây không phải là lần đầu tiên Olly Murs gây tranh cãi với hình ảnh khỏa thân. Vào năm 2010, Olly Murs đã khỏa thân trên tạp chí “Heart”, chỉ dùng mũ che chắn phần nhạy cảm sau khi sản phẩm âm nhạc “Please don’t let me go” dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Chia sẻ về cách thức chuẩn bị cho buổi chụp hình này, Olly Murs cho hay bạn bè trong showbiz đã đưa ra lời khuyên phải uống nhiều rượu và không ăn gì, nhưng theo anh, họ chỉ muốn mình say.