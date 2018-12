Hình ảnh đầu tiên của Cường Đô La trong chuyến về quê nhà Đàm Thu Trang

Cường Đô La là một vị thiếu gia đào hoa có tiếng. Mối tình đình đám của anh với Hồ Ngọc Hà đã tốn không ít giấy mực của truyền thông. Sau chia tay với "nữ hoàng giải trí", nam doanh nhân cũng có một vài mối tình. Tuy nhiên, chỉ khi đến với Đàm Thu Trang người ta mới nhận thấy anh đang rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Trải qua 1 năm gắn bó, nhận về nhiều sự ủng hộ của công chúng hiện đám cưới của cặp đôi là điều nhiều người đang mong đợi.

Mới đây, trên trang cá nhân Đàm Thu Trang lại khiến người hâm mộ thêm phần háo hức hơn khi khoe ảnh Cường Đô La cùng cô về quê nhà ở Lạng Sơn. Bức ảnh cho thấy mỹ nhân họ Đàm đang rất vui vẻ khi được bạn trai cõng trên lưng. "Hạnh phúc quá 2 cháu ạ"; "Ngưỡng mộ tình yêu đẹp của anh chị"; "Hình ảnh rất đẹp, rất đời thường";... - cư dân mạng hết lời khen ngợi độ dễ thương, hạnh phúc của cặp đôi.

Bên cạnh đó, rất nhiều bày tỏ nỗi mong muốn cặp đôi sớm tổ chức đám cưới. Cụ thể người hâm mộ để lại bình luận "Cưới thôi"; "Cưới mời em anh chị nhé";...

Đàm Thu Trang khoe ảnh được Cường Đô La cõng trên lưng. Người đẹp hài hước đặt chú thích cho bức ảnh là "Cõng nhau về quê".

Cường Đô La và Đàm Thu Trang trên phi cơ bay ra miền Bắc.

Được biết vào chiều qua, trên trang cá nhân Cường Đô La cũng khoe ảnh tinh nghịch với Đàm Thu Trang trên phi cơ cùng lời thông báo: "Another trip to the Northern of Vietnam - Tạm dịch: Một chuyến đi khác đến miền Bắc Việt Nam". Ngay khi đăng tải, khoảnh khắc mở đầu tin sao Việt của cặp tình nhân ngôi sao đã bị mang ra mổ xẻ. Người nhận định: "Nàng đưa chàng về quê xin cưới", kẻ lại cho rằng Trang - Cường chỉ đơn giản là ra Hà Nội cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam ở trận bán kết vì doanh nhân họ Nguyễn đã đính kèm icon hình ảnh lá cờ tổ quốc.