Hiếm muộn - Nỗi lo sau cánh gà của loạt sao Việt

Kha Ly



Kha Ly là diễn viên nổi tiếng quen mặt với khán giả truyền hình phía Nam qua hàng loạt bộ phim như: Cổng mặt trời, Sóng gió cuộc đời, Kiều nữ và đại gia, Hàn Mặc Tử, Mùa chim én xôn xao… Năm 2016, cô kết hôn cùng đồng nghiệp Thanh Duy. Cả hai được nhận xét là cặp đôi ăn ý trong giới nghệ thuật.

Tuy nhiên, sau 3 năm kết hôn, nữ diễn viên vẫn chưa có con do phát hiện có khối u nhỏ ở tuyến giáp, chưa biết lành hay ác.

Kha Ly và ông xã.

Kha Ly lý giải: thực ra khi có khối u, nhiều phụ nữ vẫn có thể mang thai, nhưng khả năng hên xui rất cao. Nếu u lành thì không sao, nhưng nếu u ác tính sẽ di căn, ảnh hưởng đến việc mang thai.Vợ chồng nữ diễn viên không phải không thể sinh con vì hiếm muộn mà vì chưa “thả” do bệnh ở tuyến giáp.

Cuối năm 2018, Kha Ly thông báo tin vui khi tiết lộ “Tôi đã mổ xong tuyến giáp được vài tháng, kinh tế ổn định nên sẵn sàng chào đón thành viên mới, không nhất thiết chờ đợi thêm. Những lúc rảnh rỗi, tôi qua nhà Thuý Diễm hay Tú Vi "cưng" em bé cho đỡ thèm, sẵn học thêm nhiều bí kíp, kinh nghiệm chuyện bầu bí. Tôi mong sinh con gái đầu lòng, sau đó thêm một cu cậu cho "đủ nếp đủ tẻ".”

Trúc Diễm

Tháng 2/2015, Trúc Diễm hạnh phúc lên xe hoa về nhà chồng cùng ông xã Việt Kiều. Tính đến nay, đã hơn 3 năm kết hôn, cặp đôi sống vô cùng hạnh phúc viên mãn bên nhau nhưng Trúc Diễm vẫn chưa mang thai. Nhiều năm trước đây, khi được hỏi về kế hoạch sinh con, Trúc Diễm đều cho rằng cô thuận theo tự nhiên, khi nào có sẽ đón nhận.

Thời gian vừa qua, người hâm mộ vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy hình ảnh khác lạ của người đẹp Trúc Diễm. Gương mặt sưng phù, mắt lồi to khiến nhiều người nghi vấn có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên lý do Trúc Diễm đưa ra lại gây xót xa: Cô bị phát hiện bệnh cường giáp khiến sức khỏe giảm sút suốt 2 năm qua. Căn bệnh còn khiến cô không thể sinh con dù đã kết hôn từ năm 2015.

Trúc Diễm sụt 7kg khi phát hiện bệnh.

Trúc Diễm cho biết cô gặp rất nhiều áp lực khi bạn bè hỏi, mẹ chồng nhắc nhở về chuyện vẫn chưa có con. May mắn, ông xã Trúc Diễm luôn ở bên chăm sóc, động viên vợ.

"Ngoài việc ở bên cạnh động viên thì anh cũng thường dẫn tôi đi du lịch cho khuây khỏa. Tôi nhớ nhất một câu nói mà chồng từng nói với tôi: "Từ nay em cứ lo nghĩ cho bản thân và sức khoẻ của mình, những chuyện khác không còn là điều quan trọng!".".

Trúc Diễm thừa nhận việc mắc bệnh là nguyên nhân khiến vợ chồng cô chậm chuyện con cái. Qua năm 2019, sức khoẻ ổn định hơn, khả năng sinh nở dễ kiểm soát hơn nên Trúc Diễm hy vọng sớm có tin vui trong năm nay.

Hari Won

3 năm sau khi kết hôn, cặp đôi nổi tiếng bậc nhất trong showbiz Việt hiện tại Trấn Thành và Hari Won vẫn đang "nợ" người hâm mộ một tin mừng.

Trong một chương trình truyền hình, Hari Won đã tiết lộ một phần lý do vợ chồng cô chưa mang thai là bởi người đẹp từng bị ung thư cổ tử cung. Liên quan đến bệnh tình của Hari Won, Trấn Thành cho biết: "Tôi đón nhận điều đó rất bình thường, bởi tôi luôn quan niệm: Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với chúng ta. Dù cô ấy có như thế nào, tôi vẫn yêu cô ấy thôi. Và tôi nghĩ ngược lại, chắc gì tôi đã không bệnh trước cô ấy".

Trấn Thành - Hari Won tiết lộ bệnh tình trên truyền hình.

Năm 2018 vừa qua là năm cột mốc để Hari Won biết được căn bệnh quái ác này có tái phát hay không và ở thời điểm hiện tại 2019, rất nhiều người đang mong chờ một cái kết có hậu cho cặp đôi.