Hari Won: Từ tuổi thơ nghèo khó đến giàu sụ ở tuổi 35

Hari Won sinh năm 1985, có bố là người Việt, mẹ là người Hàn Quốc. Gia đình của nữ ca sĩ vốn rất nghèo. Hari Won kể, có ngày cả nhà hết gạo ăn và chỉ biết cầu nguyện. May mắn ngày hôm sau có người bên nhà thờ mang mấy chục ký gạo đến phát, rồi một người quen của bố đến cho gạo tiếp. Theo Dân Việt, nhà Hari Won không có thức ăn gì khác ngoài cơm với trứng gà, kim chi. Rất lâu sau này, cô mới được ăn thịt heo và thường phải chia nhỏ để ăn. Hari Won may mắn nhận được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, khi là chiếc áo ấm, lúc là phần thức ăn. Ảnh: Dân Việt Hari Won thừa nhận vì quá khứ nghèo khó nên cô có tật xấu là rất tham ăn. “Mỗi khi đói mà không được ăn ngay là tôi thường phát cáu vì không thể chịu đói hơn được nữa”, cô chia sẻ. Ảnh: Dân Việt Ngày còn bé, điều kiện gia đình khá khó khăn nên nữ ca sĩ phải đi làm thêm phát tờ rơi từ khi học lớp 5. Lớn lên, Hari Won nỗ lực kiếm tiền, không phụ thuộc vào gia đình hay bạn trai. Lúc mới về Việt Nam, nữ ca sĩ đi làm thông dịch viên cho các công ty của Hàn Quốc. Ảnh: Khám phá Trong những năm trở lại đây, Hari Won kiếm bộn tiền nhờ ca hát, đóng phim, làm MC, đại diện thương hiệu. Năm 2015, chia sẻ trên Zing, Hari Won cho biết, cát-sê bộ phim đầu tay của cô là 50 triệu, còn trong hợp đồng phim mới nhất con số này tăng 10 lần. Sau khi kết hôn, nhờ danh tiếng của bản thân và chồng, Hari Won ngày càng giàu có. Tuy kiếm được số tiền khủng nhưng Hari Won sống tiết kiệm. Chi tiêu mỗi ngày của cô có 200.000 đồng, 1 tháng nhiều nhất là 10 triệu. Hari Won giữ số tiền Trấn Thành kiếm được. Để chồng không tiêu xài phung phí, nữ ca sĩ chỉ giới hạn cho anh 5 triệu đồng/ngày. Không ít lần Hari Won bị trợ lý, đồng nghiệp đến ông xã “tố” quá tiết kiệm. Mời quý độc giả xem video "Trấn Thành - Hari Won xuất hiện trên sách Hàn Quốc". Nguồn VTC Now

