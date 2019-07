Hạ Vi thoải mái khi nhắc đến đám cưới của tình cũ - Cường Đô La

Từ khi Cường Đô La - Đàm Thu Trang lên tiếng tiết lộ thông tin chính xác về đám cưới, cuộc sống của Hạ Vi bắt đầu bị xáo trộn. Cô liên tục bị réo tên vào những câu chuyện không liên quan. Bản thân cô cũng vui vẻ lên tiếng: "Những chuyện đã xảy ra thì không có cách nào phủ nhận". Thừa nhận quá khứ là thứ không thể lãng quên, Hạ Vi vui vẻ chấp nhận "xuất hiện" trong những câu chuyện liên quan đến tình cũ.

Cụ thể, cách đây vài ngày, Hạ Vi cho biết cô liên tục rơi vào tình trạng mất ngủ. Cùng với đó, trên instagram cá nhân, Hạ Vi viết: "I just want u to know... i am ill...a differrent ill" (Tạm dịch: "Tôi chỉ muốn bạn biết, tôi đang bị bệnh. Một căn bệnh khác".

Ngay sau đó, rất nhiều ý kiến cho rằng vì tình cũ sắp lấy vợ nên kéo theo tâm trạng Hạ Vi đi xuống. Nhưng cũng có một số ý kiến khác cho rằng, Hạ Vi than thở không liên quan gì tới Cường Đô La, bởi từ lâu cả hai đã không còn liên quan đến nhau.

Mối tình Hạ Vi - Cường Đô La bắt đầu cũng như được cộng đồng mạng biết đến vào năm 2015. Thời điểm đó, hình ảnh Hạ Vi xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội.

Sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Hạ Vi vẫn chỉ được biết đến như tình cũ của Cường đô la.

Nhưng cuộc sau hơn 2 năm yêu nhau, đầu tháng 7/2017, phía Hạ Vi chính thức xác nhận chuyện cô và Cường Đô La "đường ai nấy đi". Khi được hỏi về lý do chia tay, Hạ Vi cho biết cả hai không thể tìm được tiếng nói chung trong chuyện tình cảm nên mới quyết định dừng lại.