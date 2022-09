Giáng My khoe nhan sắc không tuổi bên Hương Giang Idol

Tối ngày 29/9, Hoa hậu Giáng My tham gia buổi tiệc của NTK Adrian Anh Tuấn. Người đẹp diện váy ánh xám kín đáo, lịch lãm, lựa chọn phong cách trang điểm trong veo và kiểu tóc tối giản. Giáng My khoe nhan sắc không tuổi bên dàn mỹ nhân kém tuổi. Hoa hậu Đền Hùng đọ sắc Hương Giang (thứ hai bên phải) và Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh (ngoài cùng bên phải). Giáng My chụp ảnh cùng Á hậu Lệ Hằng (thứ hai bên trái). Siêu mẫu Minh Tú gợi cảm bên Giáng My. Có con gái cùng độ tuổi với Á hậu Thùy Dung, Giáng My trẻ trung, xinh đẹp không kém đàn em. Giáng My đọ sắc cùng Hoa hậu Thu Hoài. Hồi tháng 4/2022, đời tư của Hoa hậu Đền Hùng nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng sau khi có thông tin gây chú ý về ông Đỗ Anh Dũng - người từng gắn bó với Giáng My. Từ đó đến nay, người đẹp vẫn khóa chức năng bình luận đối với người lạ trên trang cá nhân. Giáng My luôn muốn tránh thị phi, ồn ào. Cô thường giữ im lặng khi đời tư gây chú ý. Giáng My ngày càng trẻ đẹp, dường như bị thời gian bỏ quên. Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

Tối ngày 29/9, Hoa hậu Giáng My tham gia buổi tiệc của NTK Adrian Anh Tuấn. Người đẹp diện váy ánh xám kín đáo, lịch lãm, lựa chọn phong cách trang điểm trong veo và kiểu tóc tối giản. Giáng My khoe nhan sắc không tuổi bên dàn mỹ nhân kém tuổi. Hoa hậu Đền Hùng đọ sắc Hương Giang (thứ hai bên phải) và Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh (ngoài cùng bên phải). Giáng My chụp ảnh cùng Á hậu Lệ Hằng (thứ hai bên trái). Siêu mẫu Minh Tú gợi cảm bên Giáng My. Có con gái cùng độ tuổi với Á hậu Thùy Dung, Giáng My trẻ trung, xinh đẹp không kém đàn em. Giáng My đọ sắc cùng Hoa hậu Thu Hoài. Hồi tháng 4/2022, đời tư của Hoa hậu Đền Hùng nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng sau khi có thông tin gây chú ý về ông Đỗ Anh Dũng - người từng gắn bó với Giáng My. Từ đó đến nay, người đẹp vẫn khóa chức năng bình luận đối với người lạ trên trang cá nhân. Giáng My luôn muốn tránh thị phi, ồn ào. Cô thường giữ im lặng khi đời tư gây chú ý. Giáng My ngày càng trẻ đẹp, dường như bị thời gian bỏ quên. Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL