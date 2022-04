Hoa hậu Đền Hùng Giáng My và những “nữ hoàng ảnh lịch” một thời giờ ra sao?

Nhiều năm trước, Giáng My là một trong những “nữ hoàng ảnh lịch”. Ngoài làm người mẫu, cô còn đóng phim. Ở thời điểm hiện tại, cô tập trung kinh doanh. Ảnh: Dân Trí Hoa hậu Giáng My sinh con gái Anh Sa năm 1994. Cô giữ bí mật về bố của con gái cho đến năm 2016 thì chia sẻ người cũ của Giáng My là ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch Tân Hoàng Minh. Hiện tại, chuyện tình cảm của Giáng My là một ẩn số. Ảnh: Dân Trí Y Phụng là mỹ nhân nổi tiếng vào những năm của thập niên 90 với nhiều danh xưng như “biểu tượng gợi cảm”, “người đẹp gợi cảm”, “nữ hoàng ảnh lịch”. Khi sự nghiệp diễn xuất đang ở đỉnh cao, cô sang Mỹ định cư. Ở xứ cờ hoa, Y Phụng không có đất đóng phim nên theo đuổi sự nghiệp ca hát. Ảnh: Lao động Y Phụng ly hôn người chồng đầu tiên vào năm 2012. Đến năm 2016, cô tái hôn với doanh nhân Duy Tường. Năm 2018, Y Phụng tận hưởng niềm hạnh phúc lần đầu tiên làm mẹ khi con gái chào đời. Ảnh: FBNV Khi còn là người đẹp nổi loạn, Y Phụng từng tuyên bố sẽ không từ bỏ sự nghiệp để ở nhà sinh con. Thế nhưng, nữ diễn viên đình đám một thời nay lại khẳng định cô không nuối tiếc điều gì sau khi sinh con, kể cả sự nghiệp. Ảnh: FBNV Ngoài làm người mẫu ảnh lịch, Diễm My đóng nhiều bộ phim như: “Rừng lạnh”, “Vết thù năm tháng”, “Dòng sông hoa trắng”, “Thủ môn từ trên trời rơi xuống”, “Phát tài thấy mệt”. Hiện tại, cô thi thoảng mới tham gia sự kiện giải trí. Ảnh: VOV, FBNV Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Diễm My được rất nhiều đại gia theo đuổi nhưng lại phải lòng Hà Tôn Đức - một Việt kiều nghèo. Sau khi kết hôn, chồng của Diễm My nhanh chóng trở thành ông chủ giàu có, thành đạt, luôn dành tình yêu cho vợ và thương yêu các con. Hiện tại, tổ ấm của Diễm My vô cùng hạnh phúc. Ảnh: FBNV NSND Thu Hà từng là một trong những nữ hoàng ảnh lịch thập niên 1990. Ngoài làm người mẫu, cô còn tham gia diễn xuất. Ở thời kỳ đỉnh cao, lịch đóng phim của Thu Hà kín mít. Tới khi dòng phim thị trường thoái trào, cô trở ra Bắc và dành thời gian cho sân khấu kịch nhiều hơn, chỉ thỉnh thoảng mới đóng phim. Ảnh: Tiền Phong Năm 2015, Thu Hà nhận lời đóng phim truyền hình “Khúc hát mặt trời” và 5 năm sau cô nhận vai Bạch Cúc trong bộ phim truyền hình “Hướng dương ngược nắng”. Ảnh: VOV Thu Hà rất kiệm lời chia sẻ về gia đình. Công chúng chỉ biết chút ít thông tin về cuộc sống riêng tư của cô thông qua một số nguồn tin từ những người thân quen. Ảnh: Vietnamnet “Nữ hoàng ảnh lịch” một thời từng trải qua cuộc hôn nhân đầu khá trắc trở và có một con trai riêng. Hiện tại, Thu Hà sống hạnh phúc với người chồng thứ hai, là một đại gia và con trai. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

