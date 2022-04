Giáng My từng thân thiết thế nào bên người tình màn ảnh một thời Lý Hùng?

Giáng My và Lý Hùng là một trong những cặp đôi đẹp trên màn ảnh Việt cách đây nhiều năm. Ảnh: Vietnamnet Trong các phim, Lý Hùng thường đóng vai cảnh sát còn Giáng My vào vai bạn gái của nam diễn viên. Ảnh: Vietnamnet Giáng My đóng cặp với Lý Hùng trong phim "Sài Gòn trong trái tim em". Ảnh: VTC Cả hai hợp tác trong các dự án do cố đạo diễn Lý Huỳnh - bố của Lý Hùng sản xuất. Ảnh: VietnamnetGiáng My và Lý Hùng diễn chung trong phim "Kế hoạch 99". Ảnh: VTC Lý Hùng từng chia sẻ về bạn diễn ăn ý: "Giáng My có một vẻ đẹp riêng, rất quý phái và sang trọng, không lẫn với người nào hết. Cô ấy hợp với những vai hoàng hậu, công chúa, đi lại nhẹ nhàng thanh cảnh chứ không hợp với những người đàn bà vất vả lam lũ". Ảnh: Vietnamnet Lý Hùng đến nay vẫn độc thân trong khi Giáng My làm mẹ đơn thân trong những năm qua. Ảnh: Vietnamnet Những năm gần đây, Lý Hùng rẽ hướng sang ca hát còn Giáng My tập trung cho công việc kinh doanh. Ảnh: Khám phá Năm 2014, Giáng My và người tình màn ảnh một thời có dịp tái hội trong một chương trình với vai trò MC. Ảnh: Khám phá Khi giao lưu với MC Thanh Bạch, Lý Hùng và Giáng My tiết lộ, dù đã đóng với nhau nhiều phim, có rất nhiều cảnh hôn nhau nhưng chỉ là hôn giả. Khi bắt đầu cảnh diễn, đạo diễn cho chuyển hướng máy quay đi hướng khác. Ảnh: Khám phá Trước chia sẻ của Lý Hùng và Giáng My, khán giả đã cổ vũ cho cả hai hôn nhau thật trên sân khấu. Ảnh: Khám phá Dù rất ngượng ngùng nhưng Lý Hùng đã ôm, hôn Giáng My. Ảnh: Khám phá Cũng trong chương trình, cả hai song ca bài "Về đây nghe em". Ảnh: Khám phá Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

