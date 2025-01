Gia thế ít biết của ca sĩ Jack

Mẹ của ca sĩ Jack tên Trần Thị Phương Loan. Theo Znews, bà Loan là nghệ sĩ cải lương ở Bến Tre. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật. Trong cuộc phỏng vấn với Đẹp, Jack cho biết, mẹ nói anh đừng bao giờ hát cải lương bởi hát không hay thì tốt nhất đừng hát. “Thật ra mẹ cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày tôi sẽ trở thành ca sĩ. Bà chỉ nghĩ tôi thích ca hát cho vui vậy thôi”, Jack chia sẻ. Ảnh: FB Jack. Theo Thời Đại Plus, mẹ của Jack tập trung kinh doanh trà sữa khi lên Sài Gòn sống cùng con trai. Ảnh: Thời Đại Plus. Mẹ của Jack có ngoại hình trẻ trung. Ảnh: Thời Đại Plus. Jack cho biết, anh rất thương mẹ. “Hễ rảnh một chút là tôi chỉ muốn ở nhà chơi với mẹ, dẫn mẹ đi chỗ này chỗ kia ở Sài Gòn, không muốn bỏ mẹ ở nhà một mình. Mẹ rất tâm lý và lúc nào cũng tin tưởng sự chọn lựa của tôi”, giọng ca Sóng gió cho hay. Ảnh: FB Jack.Bố mẹ của Jack đã ly hôn. Theo Jack, bố của anh đã có cuộc sống riêng nên anh tránh nhắc đến để ông yên ổn. Ảnh: FB Jack. Bố của Jack từng chia sẻ về quá khứ của con trai trước khi nổi tiếng. “Dạy học được 3 tháng Tuấn xin nghỉ để làm nhạc. Lúc đó, tôi cũng la kinh lắm. Ở vùng quê này, làm giáo viên cũng ổn, thêm cả chăm vườn cũng đủ kiếm sống qua ngày. Nhưng rồi nó bảo bố mẹ cho thử sức thì tôi cũng đành để con theo đam mê chứ không ngăn cản”, bố của Jack cho hay. Ảnh: FB Jack. Jack đam mê bóng đá bởi vậy bố của nam ca sĩ từng nghĩ anh sẽ trở thành cầu thủ bóng đá. Ảnh: Znews. Xem MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97

Mẹ của ca sĩ Jack tên Trần Thị Phương Loan. Theo Znews, bà Loan là nghệ sĩ cải lương ở Bến Tre. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật. Trong cuộc phỏng vấn với Đẹp, Jack cho biết, mẹ nói anh đừng bao giờ hát cải lương bởi hát không hay thì tốt nhất đừng hát. “Thật ra mẹ cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày tôi sẽ trở thành ca sĩ. Bà chỉ nghĩ tôi thích ca hát cho vui vậy thôi”, Jack chia sẻ. Ảnh: FB Jack. Theo Thời Đại Plus, mẹ của Jack tập trung kinh doanh trà sữa khi lên Sài Gòn sống cùng con trai. Ảnh: Thời Đại Plus. Mẹ của Jack có ngoại hình trẻ trung. Ảnh: Thời Đại Plus. Jack cho biết, anh rất thương mẹ. “Hễ rảnh một chút là tôi chỉ muốn ở nhà chơi với mẹ, dẫn mẹ đi chỗ này chỗ kia ở Sài Gòn, không muốn bỏ mẹ ở nhà một mình. Mẹ rất tâm lý và lúc nào cũng tin tưởng sự chọn lựa của tôi”, giọng ca Sóng gió cho hay. Ảnh: FB Jack. Bố mẹ của Jack đã ly hôn. Theo Jack, bố của anh đã có cuộc sống riêng nên anh tránh nhắc đến để ông yên ổn. Ảnh: FB Jack. Bố của Jack từng chia sẻ về quá khứ của con trai trước khi nổi tiếng. “Dạy học được 3 tháng Tuấn xin nghỉ để làm nhạc. Lúc đó, tôi cũng la kinh lắm. Ở vùng quê này, làm giáo viên cũng ổn, thêm cả chăm vườn cũng đủ kiếm sống qua ngày. Nhưng rồi nó bảo bố mẹ cho thử sức thì tôi cũng đành để con theo đam mê chứ không ngăn cản”, bố của Jack cho hay. Ảnh: FB Jack. Jack đam mê bóng đá bởi vậy bố của nam ca sĩ từng nghĩ anh sẽ trở thành cầu thủ bóng đá. Ảnh: Znews. Xem MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97