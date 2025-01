Sự nghiệp “sớm nở tối tàn”, tình duyên ồn ào của Jack

Ca sĩ Jack sinh năm 1997, tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn. Anh xuất thân là giáo viên dạy âm nhạc của một trường tiểu học. Sau đó, Jack bỏ nghề dạy học, hoạt động trong nhóm G5R. Ảnh: Znews. Năm 2019, Jack bắt đầu được khán giả chú ý nhờ hoạt hit bắt tay với K-ICM như: Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió. Ảnh: Vietnamnet. Jack đắt show với cát sê được cho là không nhỏ. Ê-kíp Running Man Vietnam từng tiết lộ, để mời Jack tham gia, họ phải bỏ ra số tiền lớn. Ảnh: Báo Giao Thông. Jack được coi là "ông hoàng quảng cáo thế hệ mới" khi được nhiều thương hiệu lớn săn đón, mời đóng quảng cáo. Ảnh: Vietnamnet. Jack đoạt nhiều giải thưởng. Cụ thể, năm 2019, anh cùng K-ICM nhận giải thưởng Best new asian artist Vietnam (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Việt Nam) tại lễ trao giải Mnet Asian Music Award - MAMA 2019, Gương mặt mới xuất sắc tại Làn Sóng Xanh 2019. Ảnh: Znews. Năm 2020, Jack gặt hái thành công với các giải thưởng: Best Southeast Asia Act (Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất) tại MTV EMAs, Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất và Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích nhất tại Zing Music Awards, Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng, Best Music Video (Video âm nhạc hay nhất) tại Truyền hình châu Á (ATA lần thứ 25), Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Làn sóng xanh. Ảnh: VOV. Tháng 8/2021, Jack bị Thiên An tố lăng nhăng. Thiên An khẳng định trong thời gian cô mang bầu con chung, Jack vẫn qua lại với 2-3 cô gái khác. Thiên An chỉ phát hiện sự thật sau khi các tình cũ của Jack liên lạc với cô. Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật. Giữa ồn ào, Jack viết tâm thư khẳng định luôn có trách nhiệm với Thiên An và con. Tuy nhiên, anh chưa có một lời xin lỗi dành riêng cho tình cũ và con. Sau bức tâm thư, Jack không nhắc đến con gái nữa. Ảnh: Người Lao Động. Năm 2024, Jack đưa Messi vào trong MV. Nam ca sĩ khẳng định, trong chuyến đi gặp Messi, Jack đã trao đổi và xin phép việc sử dụng hình ảnh của ngôi sao này. Phía Messi đã đồng ý với điều kiện Jack không sử dụng hình ảnh Messi cho mục đích thương mại, chính trị hay quốc gia. Tuy nhiên, doanh nhân Quốc Cường chia sẻ, không có thỏa thuận sử dụng hình ảnh Messi trong MV của Jack. Ảnh cắt từ clip Đáp trả ông Cường, đại diện của Jack công khai số tiền nam ca sĩ trả cho nam doanh nhân này để được gặp Messi là hơn 5 tỷ đồng. Phía doanh nhân Quốc Cường không phủ nhận. Ông Cường chia sẻ "chả ai có chuyện làm free cho ai". Phía nam doanh nhân còn khẳng định Jack nên đưa ra minh chứng đã xin phép (bằng văn bản) với phía Messi về việc đưa hình ảnh cuộc gặp gỡ vào MV. Phía Jack không có phản hồi gì về điều này. Ảnh: FB Jack. Xem trích đoạn MV Từ nơi tôi sinh ra của Jack. Nguồn FB Jack

