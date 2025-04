Tận mục công trình bí ẩn và cổ xưa nhất Ai Cập cổ đại

1. Được phát hiện vào đầu thế kỷ 20. Giếng Osirion được nhà khảo cổ học Flinders Petrie phát hiện vào năm 1902 khi ông đang khai quật đền Seti I ở Abydos, một trong những khu vực linh thiêng nhất của Ai Cập cổ đại. Ảnh: Pinterest. 2. Có kiến trúc khác biệt so với các công trình Ai Cập khác. Khác với hầu hết các đền đài Ai Cập, giếng Osirion được xây dựng bằng những khối đá granite khổng lồ, không có chạm khắc hay ký tự tượng hình, làm dấy lên nhiều giả thuyết về nguồn gốc của nó. Ảnh: Pinterest. 3. Có thể có niên đại lâu đời hơn thời kỳ của Seti I. Mặc dù nằm bên cạnh đền Seti I, nhưng nhiều nhà nghiên cứu tin rằng giếng Osirion có thể đã tồn tại từ trước, có thể từ thời kỳ Tiền triều đại Ai Cập hoặc thậm chí xa hơn. Ảnh: Pinterest. 4. Được cho là nơi thờ thần Osiris. Theo nhiều nhà Ai Cập học, giếng Osirion có thể là một địa điểm thiêng liêng gắn liền với Osiris – vị thần của sự tái sinh và thế giới bên kia trong thần thoại Ai Cập. Ảnh: Pinterest. 5. Có hệ thống nước ngầm bí ẩn. Một trong những đặc điểm kỳ lạ của giếng Osirion là nước ngầm luôn tràn vào khu vực này, dù không có nguồn nước rõ ràng. Ảnh: Pinterest. 6. Những tảng đá có kích thước khổng lồ. Công trình này được xây dựng từ những khối đá granite đỏ nặng hàng chục tấn, một kỹ thuật xây dựng đòi hỏi trình độ cao mà các nhà khảo cổ vẫn chưa thể giải thích hoàn toàn. Ảnh: Pinterest. 7. Được so sánh với kiến trúc của Atlantis. Một số giả thuyết cho rằng giếng Osirion có thể có liên hệ với nền văn minh Atlantis thất lạc, do sự tương đồng trong kiến trúc và kỹ thuật xây dựng so với các mô tả về Atlantis trong các văn bản cổ đại. Ảnh: Pinterest. 8. Đến nay, nguồn gốc thực sự của giếng Osirion vẫn còn là bí ẩn. Dù đã có nhiều nghiên cứu, nhưng các nhà khảo cổ vẫn chưa thể xác định chính xác ai đã xây dựng giếng Osirion và vào thời điểm nào, khiến nó trở thành một trong những công trình bí ẩn nhất của Ai Cập cổ đại. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

1. Được phát hiện vào đầu thế kỷ 20. Giếng Osirion được nhà khảo cổ học Flinders Petrie phát hiện vào năm 1902 khi ông đang khai quật đền Seti I ở Abydos, một trong những khu vực linh thiêng nhất của Ai Cập cổ đại . Ảnh: Pinterest. 2. Có kiến trúc khác biệt so với các công trình Ai Cập khác. Khác với hầu hết các đền đài Ai Cập, giếng Osirion được xây dựng bằng những khối đá granite khổng lồ, không có chạm khắc hay ký tự tượng hình, làm dấy lên nhiều giả thuyết về nguồn gốc của nó. Ảnh: Pinterest. 3. Có thể có niên đại lâu đời hơn thời kỳ của Seti I. Mặc dù nằm bên cạnh đền Seti I, nhưng nhiều nhà nghiên cứu tin rằng giếng Osirion có thể đã tồn tại từ trước, có thể từ thời kỳ Tiền triều đại Ai Cập hoặc thậm chí xa hơn. Ảnh: Pinterest. 4. Được cho là nơi thờ thần Osiris. Theo nhiều nhà Ai Cập học, giếng Osirion có thể là một địa điểm thiêng liêng gắn liền với Osiris – vị thần của sự tái sinh và thế giới bên kia trong thần thoại Ai Cập. Ảnh: Pinterest. 5. Có hệ thống nước ngầm bí ẩn. Một trong những đặc điểm kỳ lạ của giếng Osirion là nước ngầm luôn tràn vào khu vực này, dù không có nguồn nước rõ ràng. Ảnh: Pinterest. 6. Những tảng đá có kích thước khổng lồ. Công trình này được xây dựng từ những khối đá granite đỏ nặng hàng chục tấn, một kỹ thuật xây dựng đòi hỏi trình độ cao mà các nhà khảo cổ vẫn chưa thể giải thích hoàn toàn. Ảnh: Pinterest. 7. Được so sánh với kiến trúc của Atlantis. Một số giả thuyết cho rằng giếng Osirion có thể có liên hệ với nền văn minh Atlantis thất lạc, do sự tương đồng trong kiến trúc và kỹ thuật xây dựng so với các mô tả về Atlantis trong các văn bản cổ đại. Ảnh: Pinterest. 8. Đến nay, nguồn gốc thực sự của giếng Osirion vẫn còn là bí ẩn. Dù đã có nhiều nghiên cứu, nhưng các nhà khảo cổ vẫn chưa thể xác định chính xác ai đã xây dựng giếng Osirion và vào thời điểm nào, khiến nó trở thành một trong những công trình bí ẩn nhất của Ai Cập cổ đại. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.