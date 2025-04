Sự thật khó tin về hành tinh cô đơn lang thang trong vũ trụ

1. Hành tinh lang thang không quay quanh ngôi sao nào. Không giống như Trái Đất hay sao Hỏa, những hành tinh lang thang di chuyển tự do trong không gian mà không bị ràng buộc hấp dẫn bởi một ngôi sao trung tâm nào. Ảnh: Pinterest. 2. Chúng có thể từng là hành tinh trong hệ sao. Nhiều nhà khoa học tin rằng hành tinh lang thang ban đầu có thể hình thành trong một hệ sao nhưng sau đó bị "đá văng" ra ngoài do va chạm hấp dẫn với các hành tinh khác hoặc với sao mẹ. Ảnh: Pinterest. 3. Có thể có số lượng khổng lồ trong vũ trụ. Các nhà thiên văn học ước tính rằng số lượng hành tinh lang thang trong Dải Ngân Hà có thể gấp nhiều lần số sao – nghĩa là hàng trăm tỷ hành tinh đang cô độc trôi nổi trong bóng tối. Ảnh: Pinterest. 4. Việc phát hiện chúng vô cùng khó khăn. Do không phát sáng và không phản chiếu ánh sáng từ ngôi sao, các hành tinh lang thang rất khó được quan sát bằng các phương pháp truyền thống. Các nhà khoa học thường phải dựa vào hiện tượng vi thấu kính hấp dẫn để phát hiện chúng. Ảnh: Pinterest. 5. Một số có thể lớn hơn cả sao Mộc. Một số hành tinh lang thang được phát hiện có kích thước vượt trội, thậm chí lớn hơn cả sao Mộc – hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời – khiến chúng đôi khi bị nhầm lẫn với sao lùn nâu. Ảnh: Pinterest. 6. Chúng có thể mang theo vệ tinh. Mặc dù không có sao mẹ, một số hành tinh lang thang vẫn có thể sở hữu vệ tinh riêng – giống như Mặt Trăng quay quanh Trái Đất – và thậm chí có thể giữ được bầu khí quyển mỏng nhẹ. Ảnh: Pinterest. 7. Một số có thể duy trì sự sống. Mặc dù không nhận ánh sáng mặt trời, một số hành tinh lang thang có thể tạo ra nhiệt từ lõi hoặc nhờ hiệu ứng nhà kính cực mạnh, tạo điều kiện tiềm năng cho sự sống tồn tại trong các đại dương ngầm hoặc lớp khí quyển sâu. Ảnh: Pinterest. 8. Chúng là chủ đề hấp dẫn trong khoa học viễn tưởng. Các hành tinh lang thang thường được khai thác trong phim ảnh và truyện khoa học viễn tưởng như những nơi ẩn náu bí ẩn, căn cứ ngoài hành tinh, hoặc nơi bắt đầu của một nền văn minh khác. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Bí Ẩn Kim Tự Tháp Ở Nam Cực: Những Phát Hiện Đáng Kinh Ngạc Dưới Những Lớp Băng | Vũ Trụ Nguyên Thủy.

