8 bức hình hoàn toàn có thật khiến người xem ám ảnh cả đời

Do kỹ thuật chụp ảnh và thiếu ánh sáng nên bức ảnh chụp hai đứa trẻ này trông giống như một cảnh trong phim kinh dị. Những con ong làm tổ trong phần đầu bị vỡ của một bức tượng.Bức ảnh chụp những con cóc nhái "chơi đùa", leo lên lưng một con rắn "khủng". Những đôi mắt phát sáng trong đêm tối của đàn cá sấu khiến nhiều người giật mình, sợ hãi. Những "vị khách không mời" bất ngờ ghé thăm nhà của một gia đình. Khi chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người "sợ hết hồn". Khi xem bức ảnh này, nhiều người cảm thấy xót xa, đau đớn khi bị gãy xương nghiêm trọng. Bức ảnh chụp 3 đứa trẻ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuy nhiên, do thiếu ánh sáng nên một đứa trẻ trông giống như "bóng ma" đáng sợ. Do ánh đèn flash của máy ảnh nên mắt của người phụ nữ ngồi giữa "phát sáng" một cách khác thường. Mời độc giả xem video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh siêu hiếm bạn nên xem.

