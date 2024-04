Tình cũ của Jack đưa con gái cùng đi nhận bằng tốt nghiệp

Bé Sol là con gái của ca sĩ Jack và Thiên An. Mới đây, cô nhóc có mặt trong buổi nhận bằng tốt nghiệp đại học của mẹ. "Cuối cùng thì em cũng đã được tốt nghiệp. Hơi muộn 1 tí nhưng cũng chưa phải là trễ vì học là vô tận sẽ cố gắng nâng cao hơn kiến thức", tình cũ của Jack chia sẻ. Thiên An chia sẻ thêm, cô sắp tốt nghiệp khóa học kỹ thuật diễn xuất. Sau khi chia tay Jack, Thiên An làm mẹ đơn thân. Cô luôn nỗ lực làm việc để hai mẹ con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngoài đóng phim, Thiên An còn làm người mẫu, quay gameshow. Trong cuộc phỏng vấn với Saostar vào đầu năm 2024, Thiên An cho biết, cô hài lòng với những gì mình có. Thiên An hiểu ngoài gia đình, cô còn được rất đông khán giả yêu thương, ủng hộ. Bạn gái cũ của Jack trẻ trung, quyến rũ dù từng một lần sinh nở. Thiên An khoe vóc dáng thon gọn trong một chuyến đi biển. Nữ người mẫu trẻ giữ vóc dáng nhờ tập luyện yoga, gym. Thiên An chia sẻ về yoga: "Kiên trì, yêu bản thân nhiều hơn, biết giới hạn của cơ thể và có thêm sức khoẻ là những giá trị mình nhận được từ bộ môn này". Cô muốn lan tỏa những điều tích cực khi làm mẹ đơn thân. Xem MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97

