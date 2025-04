Á quân Next Top Model Nguyễn Hợp trở lại sàn catwalk

Tối 12/4, một sự kiện âm nhạc - thời trang đã diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của Á quân Vietnam's Next Top Model 2015 Nguyễn Hợp, NTK Hà Duy, ca sĩ nhí Cao Phú Quý, Hoa khôi Hà Nội Vũ Thu Trà My… cùng nhiều người đẹp, diễn viên. Trên sàn catwalk, Á quân Vietnam's Next Top Model 2015 Nguyễn Hợp hút sự chú ý bởi lối trình diễn tự tin, phong thái chuyên nghiệp. Nguyễn Hợp sinh năm 1992, là Á quân Vietnam's Next Top Model 2015. Cô còn được chú ý khi tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top All Stars năm 2017. Sau khoảng thời gian xa rời sàn diễn để lấy chồng, sinh con, năm 2020, Nguyễn Hợp tuyên bố ly hôn, trở về cuộc sống độc thân. 2 năm trở lại đây, cô bắt đầu có những động thái quay trở lại làng mốt mạnh mẽ, trong đó có việc lần thứ 3 thử sức tại cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2024. Thời gian tới, Nguyễn Hợp có nhiều dự định. Cô đảm nhận vai trò đại sứ và trình diễn trong chuỗi dự án 9 Fashion Show và Vietnam Iconic Runway. Cùng với Nguyễn Hợp, sự kiện quy tụ nhiều mẫu nhí tham gia trình diễn. Trong hình là người mẫu nhí Nguyễn Bảo Ngọc. “9 Fashion Show” - tuần lễ thời trang đặc biệt dành cho trẻ em, nơi tôn vinh vẻ đẹp, sự sáng tạo và cá tính của các tài năng nhí trong ngành công nghiệp thời trang Việt Nam. “Vietnam Iconic Runway” là chương trình người mẫu nhí mang tầm vóc quốc gia, trải dài trên cả nước. Đây không chỉ là sân chơi chuyên nghiệp để các em nhỏ đam mê nghệ thuật thể hiện tài năng mà còn là một hành trình quảng bá văn hóa, tôn vinh những giá trị truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Thông qua các hoạt động biểu diễn, chương trình khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời mang đến cho các em cơ hội học hỏi, rèn luyện, phát triển toàn diện trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là thời trang và trình diễn.Xem video: Đẹp lạ với trang phục từ hoa lá cây cỏ của NTK Minh Hạnh

