“Em bé Hà Nội” Lan Hương khoe ảnh hồi bé, phủ nhận bơm môi nâng mũi

(Kiến Thức) - NSND Lan Hương tỏ ra bức xúc trước tin đồn bơm môi, nâng mũi. Tuy nhiên, nữ diễn viên thừa nhận có can thiệp vùng má do tuổi tác.

Mới đây, NSND Lan Hương một lần nữa lên tiếng về tin đồn bơm môi, nâng mũi. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ diễn viên phim “Em bé Hà Nội” phủ nhận tin đồn dao kéo môi và mũi đồng thời tuyên bố sẽ kiện nếu nói cô thẩm mỹ.



“Tôi nói lần cuối cùng là tìm cho tôi thẩm mỹ nào nói cắt mắt cho tôi, thẩm mỹ nào nói rạch mũi tôi nhét gì đó vào và thẩm mỹ nào nói rạch môi của tôi thì báo cho tôi để tôi kiện họ sẽ được một mớ tiền lớn đấy”, nghệ sĩ Lan Hương viết.

NSND Lan Hương xuất hiện với gương mặt khác lạ.

Khẳng định không bơm môi, nâng mũi nhưng nghệ sĩ Lan Hương thừa nhận cô có can thiệp vùng má do tuổi tác. Bên cạnh đó, cô phân trần lý do gương mặt khác lạ là do chụp bằng phần mềm ảnh.

Ngoài ra, nghệ sĩ Lan Hương còn đăng ảnh hồi nhỏ đóng phim “Em bé Hà Nội” để chứng minh môi của cô vốn dày. “Mệt quá, khổ thân tôi. Bẩm sinh môi dày, hồi bé dỗi, bị mẹ véo nói môi nặng hơn người. Xưa trang điểm phải che bớt", cô than thở.

NSND Lan Hương đăng ảnh hồi nhỏ chứng minh không bơm môi.

Trên báo Tổ Quốc, nghệ sĩ Lan Hương chia sẻ thêm: “Nhiều ý kiến tập trung vào tôi quá nhiều về nhan sắc đã khiến tôi cảm thấy "chán" không muốn xuất hiện quá nhiều để trở thành tâm điểm dư luận.

Là một nghệ sĩ, tôi chỉ muốn khán giả nhớ đến mình qua các vai diễn, những gì mình cống hiến cho nghệ thuật. Đã có lúc tôi tự hỏi, tại sao mình lại luôn trở thành tâm điểm bình luận nhan sắc.

Nghe nhiều sự bình luận cũng khiến tôi quen, bỏ qua những ý kiến tiêu cực nhưng nếu không buồn là nói dối. Hiện tại, tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống bình yên trong gia đình".