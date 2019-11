Họa sĩ Ngô Lực và người mẫu nude Kim Phượng ra sao sau ồn ào?

Năm 2018, họa sĩ Ngô Lực bị người mẫu nude Kim Phượng tố hiếp dâm. Sau đó, cơ quan Công an quận 10 kết luận không có căn cứ chứng minh việc người tố cáo bị hiếp dâm và không khởi tố vụ án. Ảnh: Tiền Phong Phải mất hơn 1 năm sau ồn ào, họa sĩ Ngô Lực mới chính thức tái xuất khi giới thiệu một dự án mới của mình. Ngoài ra, trong buổi gặp gỡ báo chí, anh lần đầu trải lòng về ồn ào năm 2018. Ảnh: Người đưa tin Anh kể trên Tiền Phong, mấy tháng chờ công an điều tra là mấy tháng khủng hoảng. Nam họa sĩ cho biết, đối tác, hợp đồng, công việc bị bỏ dở vì anh không còn chút tinh thần để làm việc dù anh xác định “cây ngay không sợ chết đứng”. Ảnh: Tiền Phong Ngô Lực còn chia sẻ, sau tất cả, anh đã chọn con đường tha thứ, nhẹ nhàng bước tiếp, không oán trách, không giận dữ. Ảnh: Người đưa tin Sau ồn ào, họa sĩ Ngô Lực tập trung cho công việc nghệ thuật. Ảnh: Tiền Phong Về phía Kim Phượng, cô tỏ ra kín tiếng sau ồn ào với họa sĩ Ngô Lực. Ảnh: Infonet Đầu năm 2019, trên trang cá nhân, Kim Phượng chia sẻ cô muốn quên đi vụ việc để tiếp tục sống và mưu sinh. Ảnh: Khám phá “Đã có lúc tôi muốn tìm đến cái chết để chứng minh vụ việc. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, tôi phải sống vì con trai tôi. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ còn con là hạnh phúc nên tôi phải sống để chăm lo cho nó”, nữ người mẫu nói. Ảnh: FBNV Ngoài đi làm mẫu nude cho các nhiếp ảnh gia, Kim Phượng còn làm dancer, tham gia tạo mẫu cho thời trang áo tắm. Thậm chí, cô thử sức với điện ảnh. Ảnh: FBNV Tháng 1/2019, đạo diễn Trần Bình Trọng đưa chi tiết vụ mẫu nữ tố bị cưỡng hiếp vào phim hài Tết khiến Kim Phượng bức xúc. “Lấy nỗi đau của tôi để dựng phim cho mọi người cười cợt, đùa giỡn thì có quá đáng hay không? Tôi đã cố quên đi để sống thì mong mọi người đừng khơi gợi lại nữa", cô nói. Ảnh: FBNV Mời quý độc giả xem video "Kim Phượng lên tiếng lý do tố họa sĩ Ngô Lực". Nguồn Youtube/vtc

