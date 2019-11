Chết cười bộ dạng thê thảm của sao Việt sau đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng chiều tối 9/11 không chỉ gây ấn tượng bởi sự sang trọng, xa hoa mà còn là đám cưới vui nhất của showbiz Việt với những màn quẩy tưng bừng. Tuy nhiên, hậu quả sau những phút vui hết mình, hàng loạt sao bị "chộp" lại khoảnh khắc không thể nào thê thảm hơn. MC Trấn Thành cũng không ngoại lệ. "Lên đồ" đẹp phát hờn thế nhưng sau đó vài tiếng, Ngô Thanh Vân ngồi bất lực trên cát nhìn Jun Phạm "say quá say". Nhiều sao bị ném xuống bể bơi, ướt nhẹp. Diễn viên hài Diệu Nhi than thở cô "dính chưởng" vào phút chót, làm hỏng bộ tóc giả. "Mình đã nói đừng xô mình xuống hồ bơi cả nhà ơi. Mình núp rồi, núp gần tàn tiệc thành công rồi. Nhưng... cô dâu cùng đồng bọn vẫn không tha cho tôi. Thế là anh Xìn dưới nước đón mình. Mọi người ơi, em muốn hòa mình lắm. Nhưng cái gì cũng có lý do, chị thấy hậu quả chưa?", Diệu Nhi chia sẻ. Nhiều fan không tin đây là Minh Hằng bởi trước đó cô nàng xinh đẹp đến vậy! Cũng nhờ có đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng mà nhiều mỹ nam Vbiz có dịp thể hiện sự yếu đuối. Noo Phước Thịnh khóc sướt mướt ngày Đông Nhi lên xe hoa. Quang Vinh, Diễm My 9X chịu chung số phận thê thảm ở tiệc cưới Đông Nhi. Thậm chí cô dâu cũng có khoảnh khắc bá đạo trong ngày trọng đại nhất cuộc đời. Khắc Việt bỗng dưng mất trí nhớ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, không riêng gì nam ca sĩ, rất nhiều sao Việt cũng than thở bị "mất trí nhớ" sau đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Xem video "Noo Phước Thịnh khóc như mưa trong đám cưới Đông Nhi". Nguồn Youtube:

