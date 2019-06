Động thái lạ của Đàm Thu Trang khi bị chê lép vế Hà Hồ

Chuẩn bị cho đám cưới với "đại gia phố núi" nhưng Đàm Thu Trang vẫn lựa chọn những bộ váy cưới giản dị. Người đẹp không chọn thương hiệu đình đám thế giới, cô ưu ái các thiết kế Việt mà giá trị những bộ váy cô thử cũng có giá không quá cao.



Phần thân trên như corset cúp ngực khoe khéo vòng 1 cùng vai trần quyến rũ.

Mới đây, khi tiết lộ 1 trong những mẫu váy cưới mà mình có thể mặc trong ngày trọng đại, Đàm Thu Trang bị nhận xét là lép vế hơn khi mặc na ná Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, cô không hề phản bác mà chỉ nhẹ nhàng đăng thêm ảnh thử váy cưới khác với dòng trạng thái: "Never say all you know. And never believe all you hear" (tạm dịch: "Đừng nói những gì bạn biết và đừng tin những gì bạn nghe").

Nhiều ý kiến cho rằng có lẽ Đàm Thu Trang cũng như bao cô dâu mới đang có chút căng thẳng khi ngày cưới cận kề. Số khác lại cho rằng chia sẻ này là để tự nhủ với bản thân rằng cần bỏ ngoài tai những so sánh với "người cũ" của Cường Đô la. Dẫu vậy, người hâm mộ liên tục dành những lời khen có cánh và thể hiện sự mong chờ ngày về chung một nhà của cặp đôi.

Trước đó, cô đã chia sẻ một vài hình ảnh thử váy cưới và chính NTK cũng hé lộ rằng đã chuẩn bị đến 9 thiết kế dành cho cô. Tất cả các thiết kế mà chân dài Lạng Sơn quan tâm đều có giá khoảng 30 triệu đồng chứ không quá xa xỉ.

Có thể thấy, Đàm Thu Trang rất chuộng phong cách đơn giản, tinh tế khi hầu hết ảnh cưới hay váy cưới đều màu trắng và vô cùng tối giản.