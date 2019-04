Cường Đô la đối đáp hài hước với mẹ của Đàm Thu Trang

Đàm Thu Trang - Cường Đô la vừa đồng loạt khoe ảnh cưới kèm lời yêu dành cho nhau trên trang cá nhân. Cường Đô la bày tỏ với Đàm Thu Trang: "I love you" (Tạm dịch: Anh yêu em). Đáp lại chồng sắp cưới, Đàm Thu Trang viết: "I love you too" (Tạm dịch: Em cũng yêu anh). Đáng chú ý, ở phần bình luận, Đàm Thu Trang hứa gửi thiệp cưới cho Ái Phương, dấy nghi vấn Đàm Thu Trang và Cường Đô la đang rục rịch chuẩn bị đám cưới. Ngoài đặt nghi vấn cặp đôi đang rục rịch chuẩn bị hôn lễ, fan còn chú ý đoạn hội thoại mới giữa Cường Đô la và mẹ của Đàm Thu Trang. Cụ thể, khi Cường Đô la khoe ảnh cưới, mẹ của Đàm Thu Trang để lại bình luận: " Bạn ấy đanh đá quá". Đáp lại mẹ vợ tương lai, Cường Đô la viết: "Dạ đúng rồi đó mẹ, toàn ăn hiếp con thôi". Về phía mẹ của Đàm Thu Trang, bà cũng hài hước đáp lại con rể tương lai: "Trang đanh đá chín, con chín mười lăm". Được biết, mối quan hệ giữa Cường Đô la và mẹ của Đàm Thu Trang rất tốt đẹp. Trong khi đó, Đàm Thu Trang cũng được lòng gia đình chồng. Gần đây, Pông Chuẩn - bạn thân của Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã chia sẻ hình ảnh đôi giày hàng hiệu kèm chú thích "Cô dâu trời hành của năm" và gắn thẻ trang cá nhân của Đàm Thu Trang. Fan đoán đây là đôi giày cưới của Đàm Thu Trang. Từng có tin đồn Cường Đô la và Đàm Thu Trang tổ chức hôn lễ vào tháng 5/2019. Hồi tháng 1/2019, cặp đôi vốn đã bí mật tổ chức lễ ăn hỏi. Sau hôn lễ, cặp đôi dính như sam trong công việc lẫn cuộc sống. Cường Đô la và Đàm Thu Trang đến nay đã gắn bó được 2 năm. Xem video "Đàm Thu Trang khoe ảnh Cường Đô la". Nguồn Youtube/vtc

