Đọ vẻ nóng bỏng của Á hậu Kiều Loan - Ngọc Loan The Face

Ngọc Loan và Kiều Loan (phải) là hai trong số những mỹ nhân Việt vây quanh bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Năm 2016, Ngọc Loan vướng tin đồn tình cảm với Chiêm Quốc Thái. Trong khi đó, gần đây, Kiều Loan là đại sứ cho bệnh viện của nam bác sĩ này. Ngọc Loan sinh năm 1993, hơn Kiều Loan 7 tuổi. Cả hai sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm. Gương mặt của Ngọc Loan ngày càng khác lạ so với hồi mới vào nghề người mẫu nên cô bị nghi dao kéo. Năm 2016, trên Dân Việt, Ngọc Loan phủ nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Trong khi đó, Kiều Loan thừa nhận chỉnh sửa gương mặt và nâng ngực. 2 mỹ nhân tên Loan đều theo đuổi phong cách gợi cảm. Nhan sắc của Ngọc Loan và Kiều Loan đều thăng hạng so với hồi mới bước chân vào showbiz. Năm 2019, rộ tin đồn Ngọc Loan có con gái. Phía nữ người mẫu không lên tiếng về tin đồn này. Ngọc Loan sống sang chảnh, kín tiếng sau khi rời cuộc thi The Face 2016. Á hậu Kiều Loan đang tích cực hoạt động trong showbiz với vai trò ca sĩ. Xuất thân là á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, cô gây ấn tượng khi lấn sân ca hát.Nguyễn Hà Kiều Loan chia sẻ trên Zing, với vai trò á hậu, cô biết điểm dừng của bản thân khi mặc đồ gợi cảm, để không chạm tới ranh giới phản cảm. Mời quý độc giả xem clip giới thiệu của Kiều Loan tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019. Nguồn Sen vàng

