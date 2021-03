Kiều Loan “bức tử” vòng 1, đọ sắc cùng dàn hoa hậu, á hậu

Đông đảo dàn mỹ nhân hot nhất showbiz đã tới chúc mừng NTK Lê Thanh Hoà với sự thành công của BST “Like The Sunshine” nằm trong khuôn khổ chương trình Fashion Voyage 3 “Chasing The Sun” được tổ chức ở đảo ngọc Phú Quốc. Chiếm hết spotlight thảm đỏ tại sự kiện này với dung nhan nổi bật có thể nhắc đến những gương mặt đình đám trong giới sắc đẹp như: Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy, Á hậu Miss World 2019 Lona Kiều Loan và Á hậu Việt Nam 2020 Phương Anh. Á hậu Kiều Loan diện thiết kế táo bạo, khoe dáng cực kỳ nóng bỏng. Người đẹp tự tin phô diễn vóc dáng tuyệt phẩm và đôi gò bồng đào nảy nở trong bộ váy o ép vòng một. Xuất hiện với layout make up lạ mắt, gương mặt của nàng Á hậu sinh năm 2000 thu hút ống kính của nhiếp ảnh gia với đường eyeliner tông vàng neon “sắc lẹm” và đôi môi gợi cảm. Sánh đôi cùng cô nàng là Á hậu Phương Anh. Cô là 1 trong 3 đại sứ của Fashion Voyage. Trên thảm đỏ của Fashion Voyage, nàng hậu “gia nhập” đại tiệc đường cong khi lên đồ gợi cảm với mẫu váy trễ vai sang trọng cùng chi tiết chít eo khoe trọn cơ thể nuột nà của mình. Với phần tóc búi cao đi kèm với trang sức đá quý tao nhã, gương mặt quý phái của cô nàng dường như được tỏa sáng dưới ánh nắng chói chang của Phú Quốc.Kiều Loan, Phương Anh khoe dáng bên tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.“Nữ hoàng thảm đỏ” Tiểu Vy như thường lệ vẫn trung thành với những thiết kế “chặt chém” cùng đường xẻ cao tôn lên lợi thế đôi chân dài thon thả. Từ lúc chuyển đổi phong cách với mái tóc ngắn thời thượng, hình ảnh của Tiểu Vy ngày một bứt phá, thời trang hơn. Xem video "Kiều Loan xuất hiện ở King Of Rap". Nguồn Youtube/ Viva

