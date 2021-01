Kiều Loan đọ vẻ gợi cảm với dàn mỹ nhân chuyển giới

Chương trình thực tế “hot” nhất cuối năm Đại sứ Hoàn mỹ - Miss International Queen Vietnam 2020 hiện đã gần đi đến hồi kết. Sau 4 tập phát sóng gây sốt, team HLV Kiều Loan đã chính thức tung ra bộ ảnh thần thái ngút ngàn với 3 chủ đề khác nhau. Nếu như ở bộ ảnh đầu, Kiều Loan cùng 5 thí sinh hóa thành những cô nàng tiểu thư ngọt ngào, hiện đại đầy nữ tính thì bộ ảnh thứ 2 lại là concept Tết. Không khí đón năm mới, sắc xuân ngập tràn qua trang phục áo dài cách tân. Bên cạnh đó, loạt ảnh đầm dạ hội khoe sắc vóc kiêu sa của dàn mỹ nhân cũng gây ấn tượng. Nhan sắc và thần thái của các mỹ nhân chuyển giới hứa hẹn gây nhiều bất ngờ. Hình ảnh Kiều Loan xinh đẹp tạo dáng cùng thí sinh chuyển giới. Kiều Loan là HLV trẻ tuổi nhất Miss International Queen Vietnam 2020. Cô cũng là một trong số ít nàng hậu hiếm hoi có hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ sau đăng quang. Á hậu đa tài đã thành công bước đầu khi “lấn sân” sang con đường âm nhạc. Cô nàng xuất sắc đoạt giải Á quân King Of Rap và tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia làm huấn luyện viên show Đại sứ Hoàn mỹ. Tân binh Nguyễn Đại Dương đến từ TP.HCM là thí sinh bị loại đầu tiên của team Kiều Loan ở thử thách tập 2. Đại Dương cao 1m71, có số đo 3 vòng: 86 – 63 – 94cm. Nguyễn Tường Danh - tỉnh Lâm Đồng cũng ra về ngay tập 2. Tường Danh cao 1m71, số đo hình thể thuộc top chuẩn Hoa hậu nhất trong chương trình: 89 – 63 – 90cm. Mỹ nhân chuyển giới đầu tiên được Á hậu Kiều Loan chọn về đội chính là Cao Lê Diên. Gương mặt đại diện Phú Yên bị loại trong tập 3 của chương trình. Lê Diên có chiều cao cân đối 1m66, sở hữu vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ với số đo hình thể: 84 – 55 – 88cm. Ngoài ra, Đỗ Tây Hà rời cuộc chơi ở tập 4 cũng để lại nhiều tiếc nuối trong lòng công chúng, bởi được công nhận là người có gương mặt đẹp nhất Miss International Queen Vietnam 2020. Người đẹp chuyển giới quê Tây Ninh quyết tâm theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Cô cao 1m75, số đo 3 vòng: 88 – 64 – 92cm. Với sự thể hiện xuất sắc và luôn giữ vững phong độ suốt các thử thách liên tiếp 4 tập, Khánh An là thí sinh duy nhất còn trụ lại của team Kiều Loan tại Đại sứ Hoàn mỹ. Cô gái Hậu Giang là một trong những ứng viên sáng giá cho cuộc thi năm nay. Đường cong hình thể của Khánh An là 83 - 64 - 95cm cùng chiều cao 1m64. Xem video "Kiều Loan trong chương trình King of Rap". Nguồn VIVA

