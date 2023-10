Đỗ Thị Lan Anh đăng quang Miss Earth Vietnam 2023

Ngoài ra, các giải thưởng phụ được trao cho các thí sinh: - Nguyễn Lê Diệp Quyên đạt danh hiệu Người đẹp được yêu thích nhất - Đỗ Thùy Dung đạt danh hiệu Người đẹp hình thể - Nguyễn Thị Thu Cúc đạt danh Người đẹp thời trang - Cao Thị Ngọc Bích đạt danh hiệu Người đẹp truyền cảm hứng 23h: Top 4 gồm Nguyễn Thị Thu Trang, Hoàng Thị Kim Chi, Đỗ Thị Lan Anh và Hoàng Thị Yến Nhi bước vào phần thi ứng xử: Yến Nhi nhận câu hỏi ứng xử từ giám khảo Lê Linh: “Xã hội tương lai sẽ được định hình bởi thế hệ trẻ. Theo em, ở Việt Nam, chúng ta nên làm gì để xã hội bền vững trong tương lai?”. Yến Nhi trả lời bằng tiếng Việt: “Đối với tôi, tương lai là của trẻ em, hiện tại là của chúng ta. Chúng ta hãy mang tiếng nói, hành động từ nhỏ nhất đến thế hệ trẻ, những mầm xanh để bảo vệ môi trường. Môi trường là nơi mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Vậy tại sao con người không bảo vệ, tôn trọng những gì mình đang có? Tôi tin tất cả chúng ta ở đây là người truyền cảm hứng tích cực đến thế hệ trẻ sau này”. Kim Chi nhận câu hỏi từ giám khảo Long Kan: “Trái đất đang nóng lên bởi sự tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng. Hành động thiết thực của bạn vì môi trường hôm nay là gì?”. Kim Chi trả lời song ngữ: “Ngay giây phút này, tôi có ngàn lời muốn nói nhưng muốn tóm gọn câu trả lời bằng 2 câu thơ. Đó là: Tôi muốn được hóa làm cơn gió để ôm trọn đất nước này". Đỗ Thị Lan Anh nhận câu hỏi từ giám khảo Trần Nguyễn Thiên Hương: “Các hoạt động sản xuất sinh hoạt của loài người gây ra sự mất cân bằng sinh thái. Nếu đăng quang, bạn sẽ làm gì để đóng góp vào quá trình tái tạo hệ sinh thái này?". Lan Anh trả lời song ngữ: "Đối với tôi để có thể tìm lại sự cân bằng của thiên nhiên, chúng ta cần bắt đầu bằng những hành động nhỏ từ chính bản thân, có thể là những điều rất đơn giản, dễ làm. Chúng ta hãy bắt đầu thay đổi suy nghĩ để thay đổi hành động, hãy thay đổi hành động để thay đổi tương lai”. Nguyễn Thị Thu Trang nhận câu hỏi từ giám khảo Nguyễn Thị Mỹ Cảnh: “Yêu thương môi trường sống có phải một loại tình yêu con người cần nuôi dưỡng, bồi đắp nó như một niềm vui sống giống các tình yêu khác trong cuộc đời con người cần có?". Thu Trang trả lời song ngữ: "Tôi tin rằng không chỉ tôi mà mọi người từng mất vài giây để định nghĩa tình yêu môi trường là gì. Nhưng với tôi, sau hành trình Trái tim xanh ở Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023, tình yêu môi trường là cách chúng ta thể hiện tình yêu với chính cuộc sống. Bởi vì môi trường là cuộc sống, những gì hiện hữu xung quanh. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Đó là một hành trình dài hạn, chúng ta phải chung tay làm điều đó". MC công bố Top 4 gồm: 1. Hoàng Thị Yến Nhi – SBD: 017 2. Hoàng Thị Kim Chi – SBD: 037 3. Nguyễn Thị Thu Trang – SBD: 062 4. Đỗ Thị Lan Anh – SBD: 063 22h50: Ca sĩ Shontelle thể hiện bản hit Impossible. Ngoài ra, cô còn mang đến ca khúc Superwoman để hỗ trợ top 11 trình diễn trang phục dạ hội. 22h10: Top 11 thuyết trình về chủ đề môi trường và phát triển bền vững. Các thí sinh đưa ra các từ khóa để thuyết trình như: Giáo dục, phát triển bền vững, ô nhiễm, năng lượng xanh, khủng hoảng, hợp tác, cộng đồng, công nghệ, đa dạng sinh học, bình đẳng xã hội, trách nhiệm. Top 11 được lựa chọn thuyết trình tiếng Việt, tiếng Anh (trong 45 giây) hoặc song ngữ Việt - Anh (trong 60 giây). Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Như Nguyệt, Hoàng Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Thu Trang, Đỗ Thị Lan Anh thuyết trình song ngữ. Tracy Lê Nguyễn truyền tải thông điệp bằng tiếng Anh. Một số thí sinh trả lời khá trôi chảy nhưng không đủ thời gian như Hoàng Thị Kim Chi, Tracy Lê Nguyễn. 22h10: Top 11 được công bố gồm: Hoàng Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Như Nguyệt, Nguyễn Thị Thu Cúc, Đỗ Thùy Dung, Nguyễn Thị Thu Trang, Tracy Lê Nguyễn, Đỗ Thị Lan Anh, Hoàng Thị Kim Chi, Cao Thị Ngọc Bích và Nguyễn Lê Diệp Quyên (giành giải Người đẹp được yêu thích nhất). 21h50: Top 20 trình diễn áo dài, đeo sash trên nền nhạc sáo trúc. Sân khấu chung kết khác với những sàn diễn nhan sắc khác khi lựa chọn các vật liệu tái chế, tái sử dụng, ngập tràn sắc xanh. Ca sĩ Trọng Hiếu khuấy động sân khấu bằng 2 ca khúc Vẽ thế giới và Dare to be different. Tiếp đó, nghệ sĩ sáo trúc Ngọc Hân biểu diễn tiết mục Âm hưởng của gió cùng vũ đoàn. 21h25: Top 20 lộ diện gồm: Hoàng Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Như Nguyệt, Trần Ái Tiên, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Trần Gia Linh, Nguyễn Thị Thảo Liên, Lê Thị Kim Hậu, Đỗ Thùy Dung, Nguyễn Thị Cẩm Thu, Lương Ngọc Thảo Sương, Tracy Lê Nguyễn, Nguyễn Lê Diệp Quyên, Hoàng Thị Kim Chi, Trương Thị Thùy Trang, Cao Thị Ngọc Bích, Trần Phúc Triệu Uyên, Đỗ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Thu Cúc.

21h03: Ca sĩ Hoàng Mỹ An khuấy động sân khấu bằng ca khúc Lucky is on my side. Sau đó, trên nền nhạc sôi động, 30 thí sinh trình diễn trong trang phục bikini kèm áo choàng. Các cô gái được chia thành nhóm 5 thí sinh. Khi từng thí sinh catwalk, MC giới thiệu tên, số báo danh, chiều cao, số đo ba vòng.