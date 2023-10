Thiệp cưới độc lạ của siêu mẫu Thanh Hằng - nhạc trưởng Trần Nhật Minh

Siêu mẫu Thanh Hằng (ngoài cùng bên phải) sẽ tổ chức đám cưới với nhạc trưởng Trần Nhật Minh vào ngày 22/10. Ảnh: Sức Khỏe Và Đời Sống. Thiệp cưới của Thanh Hằng - Nhật Minh in tên viết tắt của cô dâu chú rể. Ảnh: FB Hương Giang. Tấm thiệp lấy cảm hứng từ âm nhạc với hình ảnh phím đàn piano. Ảnh: Người Lao Động. Khách mời được yêu cầu diện trang phục tông màu trắng, đen và pastel. Ngoài ra, khách mời xác nhận tham dự trước ngày 18/10. Ảnh: Saostar. Tháng 8 vừa qua, Thanh Hằng được cầu hôn sau 3 tháng công khai có bạn trai. Ảnh chụp màn hình. Cuối tháng 9, nữ người mẫu vướng tin đồn bí mật tổ chức lễ ăn hỏi khi diện trang phục áo dài và chiếc bánh kem ghi dòng chữ "The best day of my life" (Tạm dịch: Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi). Ảnh: FBNV. Ít ngày trước, chồng sắp cưới của Thanh Hằng lộ diện. Anh tên Trần Nhật Minh, sinh năm 1981. Vị nhạc trưởng này từng chỉ đạo âm nhạc cho hàng loạt dự án âm nhạc của nghệ sĩ đình đám Vbiz: Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo. Ảnh: Người Lao Động. Chồng sắp cưới của Thanh Hằng tài giỏi, phong độ. Ảnh: Vietnamnet. Đám cưới của Thanh Hằng dự kiến quy tụ dàn khách mời nổi tiếng. Mới nhất, Hương Giang Idol khoe nhận được thiệp cưới. “Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Vậy là ngày này cũng tới rùi mừng cho chị Thanh Hằng”, Hương Giang chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Hé lộ thông tin hiếm hoi về chồng sắp cưới của siêu mẫu Thanh Hằng"

