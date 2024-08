Diễm My 9x vướng nghi vấn mang thai

Trên trang cá nhân, Diễm My 9x vừa chia sẻ clip nấu món chay. Nhiều cư dân mạng phát hiện vòng hai của nữ diễn viên trông lùm lùm. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật. Tin đồn Diễm My 9x mang bầu một lần nữa rộ lên. Ảnh: Instagram. Ít ngày trước, chia sẻ của Trường Giang cũng làm nhiều người tin vào nghi vấn bầu bí của Diễm My 9x. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật. Cụ thể, trong một livestream, Nhã Phương quay sang hỏi Trường Giang: "Hôm bữa menu ăn lúc bầu của em, anh có cho ai đúng không". Nam danh hài đáp lại: "Diễm My 9x đó". Ngay sau đó, Nhã Phương lại vội vã đính chính Diễm My 9x mới chỉ dự định mang bầu. Ảnh: FB Diễm My. Gần đây, Diễm My liên tục diện trang phục rộng. Ảnh: Instagram Diễm My. Dường như nữ diễn viên cố ý giấu vòng hai. Ảnh: FB Diễm My. Chia sẻ về kế hoạch sinh con, Diễm My từng cho biết, nếu sau này tổ ấm có thêm thành viên, ít nhất phải là 2 đứa, chứ không phải 1. Ảnh: FB Diễm My. Trước đó, tháng 12/2023, người đẹp lên xe hoa với doanh nhân Vinh Nguyễn sau 6 năm hẹn hò. Ảnh: FB Diễm My. Sau đám cưới, vợ chồng Diễm My sống trong căn biệt thự mới. Ảnh: FB Diễm My. Nữ diễn viên và chồng có nhiều chuyến du lịch nước ngoài sau đám cưới.

Ảnh: FB Diễm My. Diễm My dành thời gian vun đắp hôn nhân thay vì chỉ biết đến công việc như trước. Ảnh: Instagram Diễm My. Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FB Diễm My

