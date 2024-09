Cuộc sống của Diễm My 9x trong biệt thự bề thế sau kết hôn

Tháng 12/2023, Diễm My 9x lên xe hoa với doanh nhân Vinh Nguyễn sau 6 năm hẹn hò. Sau đám cưới, cặp đôi sống trong biệt thự mới. Ảnh: FB Diễm My. Biệt thự của Diễm My 9x và Vinh Nguyễn khá bề thế, ngập tràn cây xanh. Ảnh: FB Diễm My. Dịp Tết Nguyên đán 2024, Diễm My tự tay trang trí nhà cửa. Ảnh: FB Diễm My. Vợ chồng nữ diễn viên đón người thân, bạn bè đến chúc Tết. Ảnh: FB Diễm My. Diễm My khoe ảnh đón Tết bên bố mẹ chồng. Ảnh: FB Diễm My. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho việc bếp núc. Ảnh: FB Diễm My. Diễm My tự tay nấu ăn cho chồng. Ảnh: FB Diễm My. Nữ diễn viên liên tục trổ tài nấu ăn. Ảnh: Instagram Diễm My. Vào rằm, mùng một, cô thường làm món chay. Ảnh: Instagram Diễm My.Cuộc sống của Diễm My thảnh thơi, bình yên trong biệt thự. Ảnh: FB Diễm My. Sau khi kết hôn, Diễm My vừa chăm lo gia đình vừa kinh doanh. Ảnh: FB Diễm My. Chia sẻ về kế hoạch sinh con, Diễm My từng cho biết, nếu sau này tổ ấm có thêm thành viên, ít nhất phải là 2 đứa, chứ không phải 1. Ảnh: Instagram Diễm My. Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FB Diễm My

