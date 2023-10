Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng về ồn ào phim “Đất rừng phương Nam“

>>> Mời quý độc giả xem trailer phim "Đất rừng phương Nam". Nguồn Vietnamnet

Là đạo diễn của phim Đất rừng phương Nam, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa có chia sẻ dài liên quan đến những ồn ào vừa qua khi tác phẩm điện ảnh này ra rạp. Nam đạo diễn cho biết, anh lên tiếng giải thích những hiểu lầm nổi cộm để những người yêu quý bộ phim yên tâm.



"Có rất nhiều người công kích phim Đất rừng phương Nam những ngày qua, thậm chí họ thóa mạ... Tôi có đọc hết và tôi thấy rất nhiều, có thể nói là đa phần những người cực đoan đó là chưa xem phim. Vì có nhiều lý luận không đúng trong phim diễn ra. Họ nghe bên này, nghe chỗ kia và phát triển thêm hướng họ muốn thoá mạ. Dưới đây là một vài những hiểu lầm nổi cộm mà tôi sẽ giải thích cho những người yêu quý bộ phim yên tâm và vững tin thưởng thức:

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: FBNV

1. Họ nói trong phim mặc đồ Tàu, họ đưa hình dẫn chứng một nhân vật thủ vai người Hoa (thì trong phim có một tuyến nhân vật người Hoa mà). Hoặc họ lấy hình MV ra (mà MV thì đâu có trên phim)... Ai xem phim sẽ biết nó không như thế. Họ dùng tư tưởng bài Tàu để vùi dập bộ phim. Tui cũng không ưa, cũng ghét đất nước nào ăn hiếp và chèn ép Việt Nam, nhưng với tôi người Hoa ở Việt Nam, yêu Việt Nam, cùng góp sức xây dựng Việt Nam thì là người Việt Nam. Bạn xem phim bạn sẽ thấy ngoài người Hoa còn có một vài dân tộc khác ở Nam Bộ (Chăm, Khmer…)

2. Họ nhắc đi nhắc lại việc hội nhóm Thiên Địa Hội, Nghĩa Hoà Đoàn như một nội dung chính trong phim. Trong phim chỉ có bốn câu thoại nói về các hội nhóm. Nó là một phần rất nhỏ của phim. Nó mô tả một Ban hội/ nhóm của nhóm người Hoa tại Việt Nam.

Khi tôi, biên kịch, biên tập, cố vấn để tên Thiên Địa Hội là có lý do như sau: Bản Đất rừng phương Nam lấy theo bản truyền hình Đất phương Nam cũng có chi tiết ông Tiều thuộc nhóm Thiên Địa Hội, lúc đó nhà văn Sơn Nam là cố vấn cho đạo diễn Vinh Sơn bản truyền hình. 2 ông đã đổi thời điểm xảy ra của tiểu thuyết thay vì những năm 40 đổi thành trước 1930, chưa có Việt Minh, nên bản truyền hình có tập về Đồng Nọc Nạn.

Việc Đất rừng phương Nam cũng đổi theo như thế. Vì chúng tôi thấy cách này cậu bé An sẽ lưu lạc qua nhiều môi trường, qua nhiều hội nhóm, qua nhiều văn hoá, lý tưởng của người dân vùng đất Nam Bộ khi đấu tranh ở thời kỳ còn rất tự phát. Mỗi nhóm, mỗi người một cách, qua đó An cũng dần lớn lên theo cùng những cuộc đấu tranh để tìm ra lý tưởng thật sự sau này.

Bộ phim Đất rừng phương Nam không có ý định gì về chính trị cả. Đây là một bộ phim dành cho cả gia đình, là phim gia đình, kết nối thế hệ. Nếu bạn xem rõ phim có thể bạn sẽ thấy ý đồ của bộ phim.

Đất rừng phương Nam là rõ ý các nhân vật trong phim chết đa phần người lớn vì bảo vệ che chở cho mấy đứa nhỏ. Nếu xem phim sẽ thấy má An nói với An khi ba An bí mật đi làm việc nước: "Ba con đi làm ăn xa vì muốn lo cho tương lai con sau này". Ba An nói với An, tâm nguyện của ba má là con nên người. Nếu con không thoát thì sự hy sinh của ba má, thầy Bảy là vô nghĩa...

Nếu xem phim sẽ thấy ông Tiều người Hoa nhóm Thiên Địa Hội, chỉ là một nhóm trong các nhóm nghĩa quân trong phim, cũng không đề cao gì cả, cũng chẳng lãnh đạo gì cả. Có lúc giữa các nhóm nghĩa quân bang hội mâu thuẫn nhau, họ định lấy An ra để gây áp lực cho nhóm Nghĩa Quân Lục Tỉnh của ba An. Nhưng ông Tiều có nói, tôi dạy tụi nhỏ trung - hiếu - nghĩa lý nào lại lợi dụng tụi nhỏ. Cái phim muốn đề cao là tình người, trách nhiệm người lớn với thế hệ sau.

Tôi nhấn mạnh lại, bộ phim này là phim chúng tôi uốn kết nối các thế hệ. Tư tưởng của bộ phim này là đề cao tình người, tình yêu với vùng đất. Tất cả nhân vật người lớn dù có khác biệt lý tưởng cũng nhìn về một hướng bảo vệ cho thế hệ sau.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ, tư tưởng của phim là đề cao tình người, tình yêu với vùng đất. Ảnh: FBNV

Về việc đoàn phim sửa lại tên bang hội trong bản phim mới thật sự rất nhanh, bởi vì nó rất ít, nó không phải vấn đề quan trọng của phim, nhưng vì nó bị hiểu lầm, nâng cao quan điểm ảnh hưởng đến người chưa xem. Nên chúng tôi đã sửa mong cho khán giả xem bộ phim rõ những mục đích chính của phim hơn bị lăn tăn những chi tiết nhỏ".

Cuối bài viết đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ, bản thân anh khi làm nghề cũng có "cái non, cái chưa tới" và anh nên giải thích, đính chính những điều bị khán giả hiểu lầm:

"Thật sự tôi cũng không đề cao quá bản thân mình, tôi cũng hiểu không có nghĩa phim đầu tư nhiều, tâm huyết là phải bắt người ta yêu quý. Ai xem phim rồi khen chê tôi đều ghi nhận. Mình cũng có cái non, cái chưa tới. Gu có người thích, người không thích, rất là bình thường. Làm nghề chúng ta lớn lên, phát triển nhờ những khách hàng khó tính. Tôi nghĩ vậy. Nhưng sự thoá mạ, vùi dập triệt tiêu, thì quá ái ngại. Tôi viết bài này cũng biết không lay động được gì những người như thế vì cái tâm họ đã như vậy rồi. Nhưng cái gì bị hiểu lầm thì tôi nghĩ mình nên giải thích và đính chính".

Trước đó, bộ phim Đất rừng phương Nam khi ra rạp đã gây tranh cãi trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng phim xuyên tạc lịch sử khi đề cao vị thế Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn... Trước những ồn ào của Đất rừng phương Nam, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã yêu cầu thẩm định lại bộ phim. Sau buổi làm việc với Cục Điện ảnh, nhà sản xuất phim đã chủ động đề xuất sửa phần thoại trong phim, chuyển từ "Nghĩa Hoà Đoàn" thành "Nam Hoà Đoàn" và "Thiên Địa Hội" thành "Chính Nghĩa Hội".

Dù đối mặt ồn ào, Đất rừng phương Nam vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả. Hiện tại, theo Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), doanh thu Đất rừng phương Nam đã vượt mốc 100 tỷ kể từ khi phim công chiếu.