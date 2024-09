Mẫu nhí Hải Phương làm vedette cùng siêu mẫu Vũ Thu Phương

BST Họa giang sơn của NTK Thạch Linh là một trong những điểm nhấn của Festival Áo dài di sản Việt Nam 2024 vừa diễn ra tại Văn miếu Trấn Biên (Biên Hòa, Đồng Nai). BST gồm 27 thiết kế áo dài với hai gam màu chủ đạo là xanh và vàng, được trình diễn bởi dàn người đẹp và mẫu nhí tên tuổi như: Á hậu Bùi Khánh Linh, siêu mẫu Vũ Thu Phương, Quán quân Gương mặt thời trang nhí thế giới 2024 Thiệu Vy, mẫu nhí Hải Phương… Đảm nhận vai trò vedette của BST Họa giang sơn là siêu mẫu Vũ Thu Phương và Model Kid Phạm Hoàng Hải Phương. Trong đó, thiết kế màu xanh lá của Hải Phương lấy ý tưởng từ màu của rừng, của cỏ cây thiên nhiên tươi đẹp, còn thiết kế màu vàng của Vũ Thu Phương tượng trưng cho ánh nắng chan hòa, cho niềm tin và hy vọng. Hai màu xanh - vàng quyện hòa với nhau, tôn thêm vẻ đẹp của tà áo dài lấy cảm hứng từ chiếc yếm đào, sử dụng công nghệ in ấn tranh 3D khắc họa khung cảnh làng quê, núi non Việt Nam hùng vĩ. Bức tranh giang sơn càng trở nên lấp lánh với hàng ngàn viên pha lê được đính kết thủ công tỉ mỉ, tinh xảo. Bên cạnh đó, chiếc nón thúng quai thao cách điệu cũng tạo thêm nét thú vị, sống động cho hai người mẫu diễn kết màn. Với kinh nghiệm sân khấu dày dạn, mỗi bước catwalk của Vũ Thu Phương đều rất chuyên nghiệp, điệu nghệ. Nhưng mẫu nhí 12 tuổi Hải Phương cũng thu hút ánh nhìn không kém khi cùng trình diễn với nữ siêu mẫu. Gương mặt thanh tú, có nét “lai Tây” cùng chiều cao vượt trội và đặc biệt là sự tự tin, phong cách biểu diễn thần thái, cô bé thực sự tỏa sáng trên sân khấu. Sự kết hợp ăn ý từ trang phục cho đến catwalk của hai người mẫu thuộc hai thế hệ đã tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy, duyên dáng mà rất hiện đại, góp phần quan trọng làm nên màn trình diễn Họa giang sơn thành công. Mẫu nhí Phạm Hoàng Hải Phương sinh năm 2012, hiện là học sinh lớp 7 trường Dewey Hải Phòng. Từ nhỏ, cô bé đã sớm thể hiện năng khiếu hát, múa, trình diễn thời trang… và được mẹ hết lòng ủng hộ. Trước khi đảm nhận vị trí vedette cùng siêu mẫu Vũ Thu Phương, mẫu nhí đất Cảng từng giành giải Vàng nhóm múa tập thể trong cuộc thi Asia Arts Festival, tham gia trình diễn trong các show thời trang lớn như Hello Tinh hoa và Tinh anh, Giao thời… Hình ảnh lộng lẫy của mẫu nhí 12 tuổi Hải Phương trên sân khấu. NTK Thạch Linh và dàn người mẫu trong chương trình. Vào trung tuần tháng 9 vừa qua, Hải Phương cũng tham gia trình diễn tại Cosmo The Show – chương trình thời trang trong khuôn khổ đêm thi Trang phục dân tộc của cuộc thi Miss Cosmo 2024 – Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2024. Xem video: Mặc váy lộn ngược, thời trang dành cho những người “ngang ngược”?

