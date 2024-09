Bên trong resort nơi Xemesis hẹn hò cùng Ý Nhi

Six Senses Ninh Van Bay là một trong số điểm lưu trú khép kín có vị thế đắc địa bậc nhất tại Việt Nam khi lưng tựa núi, trước mặt là vịnh biển Ninh Vân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Xung quanh tọa độ này là ngọn núi hoang sơ, phiến đá tự nhiên xen lẫn. Để đến được đây, du khách sẽ di chuyển khoảng 60 phút từ sân bay Quốc tế Cam Ranh (CXR) đến sảnh tiếp đón, sau đó đi 20 phút nữa bằng tàu ra khu nghỉ dưỡng. Tối 26/9, Xemesis đăng ảnh câu cá tại resort này. Trong khi đó, hồi 16/9, Bò Chảnh cũng đăng tải bức ảnh có khung cảnh tương tự. Ảnh: SSNVB.



Ảnh câu cá Xemesis đăng ngày 26/9. Bò Chảnh lại check-in trước đó ngày 16/9. Ngoài cặp đôi này, nơi đây còn được một số sao Việt ưa chuộng chẳng hạn Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, Tóc Tiên, Quang Vinh... Ảnh: Nguyễn Thị Ý Nhi, @xemesis. Điểm nghỉ dưỡng có tổng cộng 38 phân khu, trong đó bao gồm các hạng phòng khác nhau, villa tách biệt, sân tennis, spa, phòng nghiên cứu Earth lab..., theo trang web khu nghỉ dưỡng. Ảnh: SSNVB.

Các khu biệt thự tại đây đều có tầm nhìn hướng biển, tách biệt và có dịch vụ quản gia 24/7. Resort có khoảng 9 hạng phòng khác nhau, phù hợp đa dạng đối tượng từ gia đình, cặp đôi. Biệt thự Family Beach Pool Villa sức chứa tối đa 6 người, 207 m2 với 2 phòng ngủ hoặc The Rock Retreat, The Water Reverse 9 người là một số nơi dành cho gia đình. Giá dao động 31-54 triệu đồng/đêm. Ảnh: SSNVB.



Điểm đặc trưng của khu nghỉ dưỡng là tất cả giường ngủ đều có tầm nhìn hướng biển. Phòng ngủ có không gian mở, phòng tắm, bồn tắm được làm bằng gỗ. Mỗi căn đều có lối đi, cầu thang riêng đảm bảo quyền riêng tư của khách. Ảnh: SSNVB.



Bên cạnh khu vực nhà hàng, du khách lưu trú có thể sử dụng dịch vụ ăn uống dưới hầm rượu nhỏ bên trong biệt thự. Ảnh: SSNVB.

Khu vực spa có 6 phòng trị liệu chính với phương pháp biohacking, phòng xông hơi nước, khô, phòng hóa học, được thiết kế hiện đại, đèn vàng tạo sự ấm cúng. Sảnh chính bao gồm lễ tân và gian hàng đồ lưu niệm và dụng cụ chăm sóc sức khoẻ. Bên cạnh đó, tọa độ lưu trú này còn có khu tập gym, phòng tập yoga trên không/ngoài trời, khu vực thiền định. Ảnh: SSNVB.



Một số hoạt động du khách có thể trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng là đi bộ đường dài (có hướng dẫn viên), thái cực quyền, chèo thuyền kayak, chèo ván đứng, tennis. Đối với tệp khách gia đình, cả nhà có thể cùng học nấu ăn, xem phim ngoài trời. Ngoài ra, điểm đến này còn nổi tiếng với cam kết bảo tồn, cải thiện hệ sinh thái. Đáng chú ý là bảo vệ loài voọc chà vá chân đen nằm trong Sách đỏ các loài có nguy cơ tuyệt chủng của IUCN và Sách đỏ Việt Nam. Loài này chỉ phân bố ở miền Nam Việt Nam và miền Đông Campuchia. Ảnh: SSNVB.



Six Senses Ninh Van Bay là một trong số điểm lưu trú khép kín có vị thế đắc địa bậc nhất tại Việt Nam khi lưng tựa núi, trước mặt là vịnh biển Ninh Vân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Xung quanh tọa độ này là ngọn núi hoang sơ, phiến đá tự nhiên xen lẫn. Để đến được đây, du khách sẽ di chuyển khoảng 60 phút từ sân bay Quốc tế Cam Ranh (CXR) đến sảnh tiếp đón, sau đó đi 20 phút nữa bằng tàu ra khu nghỉ dưỡng. Tối 26/9, Xemesis đăng ảnh câu cá tại resort này. Trong khi đó, hồi 16/9, Bò Chảnh cũng đăng tải bức ảnh có khung cảnh tương tự. Ảnh: SSNVB.

Six Senses Ninh Van Bay là một trong số điểm lưu trú khép kín có vị thế đắc địa bậc nhất tại Việt Nam khi lưng tựa núi, trước mặt là vịnh biển Ninh Vân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Xung quanh tọa độ này là ngọn núi hoang sơ, phiến đá tự nhiên xen lẫn. Để đến được đây, du khách sẽ di chuyển khoảng 60 phút từ sân bay Quốc tế Cam Ranh (CXR) đến sảnh tiếp đón, sau đó đi 20 phút nữa bằng tàu ra khu nghỉ dưỡng. Tối 26/9, Xemesis đăng ảnh câu cá tại resort này. Trong khi đó, hồi 16/9, Bò Chảnh cũng đăng tải bức ảnh có khung cảnh tương tự. Ảnh: SSNVB.

Ảnh câu cá Xemesis đăng ngày 26/9. Bò Chảnh lại check-in trước đó ngày 16/9. Ngoài cặp đôi này, nơi đây còn được một số sao Việt ưa chuộng chẳng hạn Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, Tóc Tiên, Quang Vinh... Ảnh: Nguyễn Thị Ý Nhi, @xemesis. Điểm nghỉ dưỡng có tổng cộng 38 phân khu, trong đó bao gồm các hạng phòng khác nhau, villa tách biệt, sân tennis, spa, phòng nghiên cứu Earth lab..., theo trang web khu nghỉ dưỡng. Ảnh: SSNVB.

Các khu biệt thự tại đây đều có tầm nhìn hướng biển, tách biệt và có dịch vụ quản gia 24/7. Resort có khoảng 9 hạng phòng khác nhau, phù hợp đa dạng đối tượng từ gia đình, cặp đôi. Biệt thự Family Beach Pool Villa sức chứa tối đa 6 người, 207 m2 với 2 phòng ngủ hoặc The Rock Retreat, The Water Reverse 9 người là một số nơi dành cho gia đình. Giá dao động 31-54 triệu đồng/đêm. Ảnh: SSNVB.



Điểm đặc trưng của khu nghỉ dưỡng là tất cả giường ngủ đều có tầm nhìn hướng biển. Phòng ngủ có không gian mở, phòng tắm, bồn tắm được làm bằng gỗ. Mỗi căn đều có lối đi, cầu thang riêng đảm bảo quyền riêng tư của khách. Ảnh: SSNVB.



Bên cạnh khu vực nhà hàng, du khách lưu trú có thể sử dụng dịch vụ ăn uống dưới hầm rượu nhỏ bên trong biệt thự. Ảnh: SSNVB.

Khu vực spa có 6 phòng trị liệu chính với phương pháp biohacking, phòng xông hơi nước, khô, phòng hóa học, được thiết kế hiện đại, đèn vàng tạo sự ấm cúng. Sảnh chính bao gồm lễ tân và gian hàng đồ lưu niệm và dụng cụ chăm sóc sức khoẻ. Bên cạnh đó, tọa độ lưu trú này còn có khu tập gym, phòng tập yoga trên không/ngoài trời, khu vực thiền định. Ảnh: SSNVB.



Một số hoạt động du khách có thể trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng là đi bộ đường dài (có hướng dẫn viên), thái cực quyền, chèo thuyền kayak, chèo ván đứng, tennis. Đối với tệp khách gia đình, cả nhà có thể cùng học nấu ăn, xem phim ngoài trời. Ngoài ra, điểm đến này còn nổi tiếng với cam kết bảo tồn, cải thiện hệ sinh thái. Đáng chú ý là bảo vệ loài voọc chà vá chân đen nằm trong Sách đỏ các loài có nguy cơ tuyệt chủng của IUCN và Sách đỏ Việt Nam. Loài này chỉ phân bố ở miền Nam Việt Nam và miền Đông Campuchia. Ảnh: SSNVB.