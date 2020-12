Cuộc sống của NSND Minh Hằng sau khi về hưu ra sao?

Sau một thời gian vắng bóng màn ảnh nhỏ, NSND Minh Hằng tái ngộ khán giả với vai bà Sính trong phim "Trở về giữa yêu thương" phát sóng trên VTV. NSND Minh Hằng cùng dàn diễn viên gạo cội như NSND Hoàng Dũng, NSƯT Minh Vượng, NSƯT Minh Phương, NSƯT Phú Thăng, NSƯT Phú Đôn... góp mặt trong phim mới về đề tài gia đình hứa hẹn sẽ lôi cuốn khán giả yêu phim Việt. Sự trở lại của nghệ sĩ Minh Hằng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là cuộc sống hiện tại của chị ở tuổi U60. Trước khi về hưu năm 2016, chị đã có gần 40 năm theo nghiệp diễn xuất và là một trong những lứa nghệ sĩ đầu tiên góp sức xây dựng Nhà hát Tuổi trẻ. Thành công trong sự nghiệp nhưng đường hôn nhân của "Táo bà" Minh Hằng lại có trắc trở. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ khi chưa kịp có con, chị chọn cuộc sống "lẻ bóng" suốt 25 năm. Khi đã bước sang tuổi U50, NSND Minh Hằng mới nhận lời cùng chồng hiện tại là một tiến sĩ toán học - người cũng đã trải qua một lần đổ vỡ - để xây đắp tổ ấm mới. Chị từng chia sẻ: "Ông trời không cho tôi quyền sinh nở nhưng lại cho tôi những đứa con ngoan. Các con của chồng rất yêu quý và tôn trọng tôi. Ngày 20/10, khi mình còn đang ngủ thì cậu con trai đã ôm 40 bông hoa đứng ở đầu giường để tặng mình rồi. Không sinh ra các con nhưng chúng yêu tôi như một người mẹ, cho nên tôi thấy mình là người hạnh phúc và may mắn". Trên trang cá nhân, "Táo bà" Minh Hằng thường xuyên đăng ảnh cuộc sống đời thường an yên. Khu vườn nhỏ với đủ các loại hoa và cây ăn quả là nơi để chị tận hưởng khoảng thời gian an nhàn mỗi khi cuối tuần. Nữ nghệ sĩ tự nhận mình là người nông dân về vườn ở ẩn. Về hưu, chị dành thời gian nghỉ ngơi và đi du lịch. Dù đã về hưu, bà Sính trong "Trở về giữa yêu thương" thi thoảng vẫn tham gia diễn xuất để bớt nhớ nghề. Ngoài các tiểu phẩm hài, gần đây, chị góp mặt trong MV ca nhạc "Người ơi người ở đừng về" của Đức Phúc. Hình ảnh nghệ sĩ Minh Hằng vẫn miệt mài đóng phim ở tuổi U60. Ở tuổi 56, NSND Minh Hằng vẫn giữa được vẻ trẻ trung, tươi vui và sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Xem trailer phim "Trở về giữa yêu thương". Nguồn TVAd:

Sau một thời gian vắng bóng màn ảnh nhỏ, NSND Minh Hằng tái ngộ khán giả với vai bà Sính trong phim "Trở về giữa yêu thương" phát sóng trên VTV. NSND Minh Hằng cùng dàn diễn viên gạo cội như NSND Hoàng Dũng, NSƯT Minh Vượng, NSƯT Minh Phương, NSƯT Phú Thăng, NSƯT Phú Đôn... góp mặt trong phim mới về đề tài gia đình hứa hẹn sẽ lôi cuốn khán giả yêu phim Việt. Sự trở lại của nghệ sĩ Minh Hằng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là cuộc sống hiện tại của chị ở tuổi U60. Trước khi về hưu năm 2016, chị đã có gần 40 năm theo nghiệp diễn xuất và là một trong những lứa nghệ sĩ đầu tiên góp sức xây dựng Nhà hát Tuổi trẻ. Thành công trong sự nghiệp nhưng đường hôn nhân của "Táo bà" Minh Hằng lại có trắc trở. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ khi chưa kịp có con, chị chọn cuộc sống "lẻ bóng" suốt 25 năm. Khi đã bước sang tuổi U50, NSND Minh Hằng mới nhận lời cùng chồng hiện tại là một tiến sĩ toán học - người cũng đã trải qua một lần đổ vỡ - để xây đắp tổ ấm mới. Chị từng chia sẻ: "Ông trời không cho tôi quyền sinh nở nhưng lại cho tôi những đứa con ngoan. Các con của chồng rất yêu quý và tôn trọng tôi. Ngày 20/10, khi mình còn đang ngủ thì cậu con trai đã ôm 40 bông hoa đứng ở đầu giường để tặng mình rồi. Không sinh ra các con nhưng chúng yêu tôi như một người mẹ, cho nên tôi thấy mình là người hạnh phúc và may mắn". Trên trang cá nhân, "Táo bà" Minh Hằng thường xuyên đăng ảnh cuộc sống đời thường an yên. Khu vườn nhỏ với đủ các loại hoa và cây ăn quả là nơi để chị tận hưởng khoảng thời gian an nhàn mỗi khi cuối tuần. Nữ nghệ sĩ tự nhận mình là người nông dân về vườn ở ẩn. Về hưu, chị dành thời gian nghỉ ngơi và đi du lịch. Dù đã về hưu, bà Sính trong "Trở về giữa yêu thương" thi thoảng vẫn tham gia diễn xuất để bớt nhớ nghề. Ngoài các tiểu phẩm hài, gần đây, chị góp mặt trong MV ca nhạc "Người ơi người ở đừng về" của Đức Phúc. Hình ảnh nghệ sĩ Minh Hằng vẫn miệt mài đóng phim ở tuổi U60. Ở tuổi 56, NSND Minh Hằng vẫn giữa được vẻ trẻ trung, tươi vui và sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Xem trailer phim "Trở về giữa yêu thương". Nguồn TVAd: