Chuyện gì khiến “Ngọc hoàng” Quốc Khánh vẫn ế vợ ở tuổi 57

Quốc Khánh sinh năm 1962, anh sinh ra tại Hà Nội, bố mẹ đều là cán bộ công chức. Năm 1978, Quốc Khánh học hết lớp 10 và thi đỗ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến 1982.

Quốc Khánh được biết đến là nghệ sĩ gạo cội với hơn 30 năm gắn bó trên con đường nghệ thuật. Đặc biệt nhắc đến anh là người ta không thể không nhớ đến những vai diễn trên sân khấu lẫn trên màn ảnh như tiểu phẩm hài của "Gặp nhau cuối tuần" hay chương trình "Táo quân".

Vai Ngọc hoàng của Quốc Khánh được xem là vai diễn kinh điển trong Táo quân của VTV.

Sống cuộc sống cực kỳ lạ

Theo báo Gia đình và Xã hội, nghệ sĩ Quốc Khánh có rất nhiều cái lạ. Anh gần như không bao giờ nghe số lạ. Hôm nào được nghỉ cơ quan ở nhà kiểu gì cũng ngủ vùi đến 12h trưa mới dậy.

Quốc Khánh thích để ria mép. Mà chính xác hơn, bộ ria mép quen thuộc giúp cho bộ mặt đăm chiêu, lầm lì của anh "nguy hiểm" hơn trong bộ dạng Ngọc Hoàng ở "Gặp nhau cuối năm". Bộ ria lợi hại giúp anh gây cười cho khán giả ở những lần phán "tưng tửng" trên thiên đình. Nhưng ở ngoài đời, nó lại phần nào giúp "Ngọc Hoàng" giấu đi cảm xúc của một người đàn ông U60.

Quốc Khánh từng cạo nhẵn thín râu ria - đó là khi anh đóng chính kịch. Nhưng vì bạn bè sốc quá nên anh lại đành nuôi râu lại tới tận bây giờ. Quốc Khánh của hiện tại 57 tuổi và vẫn... cô đơn. Anh sống cùng bố mẹ, chị gái và các cháu ở phố Bạch Mai - Hà Nội.

Lý do thực khiến Quốc Khánh vẫn độc thân

Nghệ sĩ Quốc Khánh từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn trên báo Gia đình xã hội về lý tại sao đến thời điểm này vẫn chưa chịu lấy vợ dù cho bị mẹ và chị gái giục: "Nhà có hai chị em, chị gái lớn đã lập gia đình, con cháu trưởng thành nên mẹ già cũng muốn tôi mau chóng yên bề gia thất để bà được bế cháu nội. Đợt trước, bà còn giục, thúc ép nhưng ép mãi chẳng được, dỗ ngược xuôi cũng không xong nên đành… “bó tay".

Ở tuổi 57, Quốc Khánh vẫn là người đàn ông độc thân.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh cũng chia sẻ thêm: "Nếu muốn lấy vợ cho xong, tôi lấy được ngay. Nhưng hôn nhân giống như một cái vòng tròn ấy, nhiều lúc tôi cho một chân vào rồi lại… rút ra, không dám tiến tới nữa. Tôi nghĩ đơn giản thế này, người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mà đã làm vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu phải chuyện ngày một, ngày hai, mà có thể bắt người ta phải chịu đựng mình cơ chứ”.

Hỏi chưa lấy vợ, nhưng Quốc Khánh có yêu không? Anh hài hước trả lời: "Tất nhiên, đời tôi phải có đàn bà chứ, nếu không thành hâm à? Tình yêu là một phép màu. Nó làm cho con người ta trẻ lại, luôn vui cười và thấy cuộc sống tươi đẹp. Vợ có thể thiếu nhưng tình yêu thì… không thể. Người ta nói tôi thế kia là hồ đồ đấy. Việc ấy tôi không cần giải thích hay thanh minh, cũng chẳng phải suy nghĩ làm gì cho nhẹ cái đầu. Người ta đồn này, đồn nọ không quyết định điều gì trong cuộc sống của tôi. Nếu ai chơi với tôi, hiểu tôi thì sẽ cảm thông việc tôi chưa lập gia đình, chứ không phải tò mò, soi xét."Thực tế, anh cũng có một mối tình.

Anh vẫn yêu, vẫn tin vào phụ nữ nhưng lại chọn cho mình cuộc sống cô đơn. Chưa bao giờ, chàng viễn viên độc thân nổi tiếng mảy may hối hận, hay đau buồn vì lựa chọn đó. Với anh, hạnh phúc là sự tự do. Người phụ nữ mang đến cho anh hạnh phúc cũng chính là người phụ nữ mang lại sự tự do ấy, cả trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống. Bởi lẽ đơn giản, như chính Quốc Khánh thừa nhận, anh vẫn thèm tự do.