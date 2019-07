Chuyện đời nữ diễn viên từ bỏ sự nghiệp vì yêu đạo diễn đáng tuổi bố

Kim Min Hee vừa đón sinh nhật lần thứ 37 hôm đầu tháng ba. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Thời đi học, cô nổi bật so với bạn bè cùng trường nhờ chiều cao 1,7 m và hình thể cân đối. Theo Daum, gương mặt Min Hee không đẹp, thậm chí bị nhiều khán giả đánh giá "xấu lạ", có phần góc cạnh, tuy nhiên cô tạo sức hút với nụ cười rạng rỡ và gu mặc hợp mốt. Nhiều năm lăn lộn trong nghề, Min Hee có chỗ đứng vững chắc khi xuất hiện dày đặc trên tivi, quảng cáo và được giới chuyên môn đánh giá cao về mặt diễn xuất,

Tình yêu không có lỗi nhưng lỗi ở thời điểm gặp nhau khi Min Hee gặp Hong Sang Soo - vị đạo diễn nổi tiếng chăng hoa, đã có một gia đình hạnh phúc gần 30 năm với người vợ yêu ông hết mực, sẵn lòng tha thứ vụ ngoại tình đình đám, chỉ muốn ông quay về bên gia đình cùng các con thân yêu.

Từ bỏ sự nghiệp vì yêu đạo diễn già đáng tuổi bố

Kim Min Hee bắt đầu hợp tác với Hong Sang Soo từ tác phẩm Right Now, Wrong Then (Đúng ở hiện tại, sai ở sau này) và tiếp tục trở thành nàng thơ trong các bộ phim sau đó của vị đạo diễn mát tay. Rất nhiều tin đồn về mối quan hệ ngoài luồng của cặp đôi và cả hai chính thức công khai yêu nhau ở buổi họp báo tác phẩm On the beach at night alone (Biển đêm một mình) vào ngày 13/3/2017.

Hong Sang Soo là một đạo diễn tài năng với cách khai thác vấn đề khác biệt, của hiếm trong làng điện ảnh Hàn Quốc, đặc biệt, ông rất đều tay trong việc sản xuất các bộ phim. Dù ghét Hong Sang Soo ra sao, người xem vẫn phải công nhận ông luôn làm chủ các tác phẩm của mình, cho thấy phong cách cũng như góc nhìn mới mẻ lẫn quái dị.

Sau đêm họp báo công bố chuyện tình, Kim Min Hee bị cả Hàn Quốc hắt hủi, quay lưng, thậm chí fan hâm mộ cũng ném hết hình ảnh của cô vào sọt rác. Không phải cô không đẹp, không phải không có ai theo đuổi, ngược lại Kim Min Hee sở hữu những bạn trai cũ toàn cực phẩm. Vậy hà cớ gì phải đi chia rẽ gia đình người khác?

Ngày mới yêu Hong Sang Soo Kim Min Hee sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp vì đạo diễn già khi đang đứng trên đỉnh vinh quang với muôn ngàn giải thưởng từ trong nước đến quốc tế: Ảnh hậu Beaksang 2008, 2013; mỹ nhân Hàn đầu tiên đoạt giải Gấu bạc “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Berlin năm 2017,… Nhưng dù có giải thích thế nào thì cặp đôi cũng đã trả cái giá quá đắt cho chuyện tình trớ trêu này.

Biết công chúng phê phán nhưng cặp đôi vẫn xuất hiện tay trong tay quảng bá bộ phim của họ được trình chiếu mấy tháng sau khi chính thức công khai quen nhau. Hong Sang Soo – Kim Min Hee tiếp tục đạp lên dư luận, có mặt tại thảm đỏ của các liên hoan phim quốc tế. Có lẽ một diễn viên tài năng quen một đạo diễn xuất sắc là câu chuyện tình vô cùng đẹp trong giới nghệ thuật thứ 7 nếu không phải là kẻ thứ 3.

Thành 2 con dân "vong quốc", có nhà không dám về

Cho đến nay, gần 3 năm Hong Sang Soo đệ đơn ly hôn vợ vào cuối năm 2016 và trải qua vài phiên điều trần, mới đây nhất, 14/6/2019, thẩm phán tiếp tục từ chối yêu cầu ly hôn của ông. Tòa án cho rằng đạo diễn Hong nên chịu trách nhiệm chính cho sự đổ vỡ hôn nhân, về nguyên tắc ông không thể tìm cách ly hôn trừ khi vợ của Hong Sang Soo đồng ý.

Với sự khắt khe của văn hóa Hàn Quốc, chỉ cần một lời chào hỏi không lễ phép, một câu nói hớ hênh cũng bị tẩy chay, thậm chí còn bị ném trứng thối, ném đồ vào người… thì việc xen chân vào gia đình người khác xem như là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Kim Min Hee ở xứ sở kim chi.