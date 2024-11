Diễm My 9x mang thai, chị em Thuý Hạnh chụp ảnh đen trắng

Tin tức sao Việt 28/11: Diễm My 9x đăng tải bộ ảnh dự sự kiện với bụng bầu lớn. Ảnh: FB Diem My Chị em Thuý Hằng - Thuý Hạnh chụp bộ ảnh đen trắng, khoe vóc dáng nuột nà. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh Diễn viên Phương Oanh mặc váy đỏ đẹp quyến rũ. Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh Diễn viên Thuỳ Anh check in Giáng sinh sớm. Ảnh: FB Thuỳ Anh Vân Dung dạo phố đón không khí lạnh. Ảnh: FB Vân Dung Hồng Diễm lên đồ xịn xò, hoá quý cô sang chảnh đi sự kiện. Ảnh: FB Nguyen Hong Diem "Nhân gian nhiều thứ xinh đẹp đến thế, phải tin rằng mình xứng đáng với tất cả sự dịu dàng của nhân gian này mang lại!", Lương Thu Trang post ảnh chill ở quán cafe. Ảnh: FB Lương Thu Trang Quang Vinh check in tại Đài Loan. Ảnh: FB Quang Vinh Hoa hậu H'Hen Niê diện đồ hiệu dự sự kiện, khác hẳn vẻ bình dị đời thường. Ảnh: FB H'Hen Niê Thuý Ngân háo hức trước khung cảnh mùa Giáng sinh. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý NgânXem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

